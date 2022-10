Risultati Serie C Girone C, l’Avellino ferma il Catanzaro

Il girone C di Serie C è sempre più equilibrato. Nell’undicesima giornata la capolista Catanzaro non va oltre il pareggio al Partenio-Lombardi contro l’Avellino. La compagine calabrese, in doppio vantaggio dopo il primo tempo, vengono raggiunti nella ripresa sul 2 pari. Il Crotone vince di misura sul Picerno e si porta a un solo punto dal primo posto.

Giornata positiva anche per il Pescara che si porta a tre punti dalla vetta dopo la vittoria in rimonta contro la Juve Stabia. Il Foggia in ripresa vince a Viterbo, bene il Monopoli che stende il Messina (ultimo in classifica con Andria e Picerno).

Risultati Serie C – Girone C

Audace Cerignola-Turris 2-1

1′ Malcore (AC), 36′ Maniero su rigore (T), 52′ Tascone (A)

Avellino-Catanzaro 2-2

4′ Sounas (C), 8′ Biasci (C), 60′ Gambale (A), 80′ Kanoute (A)

Crotone-Picerno 1-0

37′ Gomez su rigore

Gelbison-Fidelis Andria 0-0

Juve Stabia-Pescara 1-2

6′ Maselli (JS), 25′ Lescano (P), 78′ Cuppone (P)

Monopoli-Messina 2-0

26′ De Risio, 90’+3′ Fella

Potenza-Virtus Francavilla 2-2

5′ Caturano (P), 30′ Patierno su rigore (VF), 32′ Murilo (VF), 74′ Caturano (P)