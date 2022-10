Serie D, l’Altamura vince a Nocera e pulisce lo spogliatoio del “San Francesco”

A Nocera vince l’Altamura. I biancorossi battono la Nocerina con il punteggio di tre a due per la formazione ospite. Un risultato arrivato in maniera rocambolesca e solo agli ultimi minuti di gioco.

Ma forse la vittoria più bella, la società pugliese l’ha ottenuta al termine della gara. Come riporta il dirigente responsabile agli arbitri della Nocerina Ferdinando Padovano, alcuni membri dello staff dirigenziale dell’Altamura hanno ripulito lo spogliatoio loro riservato: “Al termine della gara, il magazziniere ed un altro responsabile dell’Altamura, hanno pulito il loro spogliatoio. Segno di grande professionalità e civiltà. Tanto di cappello, Signori”.

Un gesto scontato? Per nulla, in un calcio in cui regnano, troppo spesso, maleducazione e cattiva condotta sportiva. Quest’oggi, invece, abbiamo avuto un chiaro esempio di come i valori dello sport possano trionfare. Ben più del risultato finale maturato in campo, che comunque ha visto l’Altamura sorridere, al cospetto di una Nocerina in cui, in società, dovrebbero farsi più di qualche domanda.