Serie A Femminile, il Milan cade a Palma Campania: impresa del Pomigliano di Sanchez

Tonfo esterno per il Milan femminile di Maurizio Ganz. Le rossonere cedono al Pomigliano di Carlo Sanchez, che firma l’impresa di giornata. Ospiti in dieci per gran parte della partita per la doppia ammonizione comminata a Grimshaw. Le ragazze in granata ribaltano lo svantaggio consistente in un autogol di Passeri con le reti di Amorim nel primo tempo e Novellino allo scadere della ripresa.

Pomigliano-Milan 2-1: la rimonta granata condanna le rossonere

Parte forte il Milan che cerca di schiacciare il Pomigliano nella sua metà campo. Le rossonere si fanno vedere in avanti con le accelerazioni di Tucceri Cimini e Asllani. Al 18′ vantaggio ospite: calcio d’angolo dalla destra ed è Passeri a deviare nella porta difesa da Cetinja. Al 30′ è pareggio del Pomigliano: contropiede delle granata e Amorim deposita in rete alle spalle di Giuliani. La fortuna smette definitivamente di sorridere al Milan che patisce l’espulsione di Grimshaw per proteste.

Nella ripresa il Pomigliano mostra gli artigli e abbassa i ritmi del gioco. Il Milan si fa vedere più volte in avanti e si fa preferire alle campane, che però rimangono sornione e firmano la rete della vittoria all’89’, quando Novellino si invola verso la porta dopo un capovolgimento di fronte e batte Giuliani. È la rete del definitivo 2-1, che manda in paradiso il Pomigliano, che saluta il successo con una grande festa a fine partita.