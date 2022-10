Dodicesima giornata della Serie A, e l’Inter di Inzaghi affronta la Sampdoria dell’amato ex Stankovic. I nerazzurri vogliono continuare a vincere dopo le ultime prove e la qualificazione agli ottavi di Champions League. Ecco dove seguire Inter-Sampdoria in radio: come seguire la diretta audio streaming del match.

Orario e probabili formazioni della partita di San Siro

Tutto pronto per un match che promette spettacolo. L’arrembante Sampdoria di Dejan Stankovic, reduce dal successo di Monza, proverà a fare punti in un San Siro che si preannuncia, come sempre, gremito. Ma non sarà per niente facile contro un’Inter che ha trovato un ottimo stato di forma. I nerazzurri hanno battuto 4-0 il Viktoria Plzen mercoledì in Champions League e sono agli ottavi di finale con un turno di anticipo. Un successo a cui si augurano i sostenitori della squadra di Inzaghi possa seguire un’affermazione anche in campionato. Diamo uno sguardo alle probabili della gara:

INTER (3-5-2), probabile formazione: Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All.: Inzaghi

SAMPDORIA (4-4-1-1), probabile formazione: Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Amione; Gabbiadini, Villar, Yepes, Leris; Djuricic; Caputo. All. Stankovic

Inter-Sampdoria in radio, dove ascoltare la radiocronaca del match

La gara delle 20.45 del sabato sera sarà seguitissima, come sempre, da tante emittenti. Tra queste segnaliamo senza dubbio la tv di Stato: Rai Radio 1 trasmetterà la radiocronaca dell’incontro grazie alla competenza dei suoi cronisti. Sarà possibile seguire la gara anche nell’ambito dello storico programma “Tutto il calcio minuto per minuto”. Le frequenze della radio saranno diverse di regione in regione, ma si potrà ascoltare la gara anche in diretta audio streaming al link seguente.