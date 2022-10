La dodicesima giornata di Serie A inizia al “Maradona” di Napoli, dove la squadra di Spalletti affronta il Sassuolo di Dionisi. Gli azzurri chiamati a continuare il loro incredibile record di dodici vittorie consecutive in tutte le competizioni contro la compagine neroverde. Ecco dove seguire Napoli-Sassuolo in radio: come seguire la diretta audio streaming del match.

Orario e probabili formazioni della partita del Maradona

Tutto pronto per un incontro che prevede spettacolo, tra due formazioni che fanno del gioco offensivo il proprio mantra. Sassuolo che non sarà per niente intimorito di fronte a quella che è, senza troppi dubbi, una delle squadre più in forma d’Europa. Il fantastico Napoli di Spalletti dalle dodici vittorie consecutive tra campionato e Champions League non ha alcuna intenzione di fermarsi, con un rendimento che promette davvero tanto bene.

Tanto che anche l’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp parla del Napoli: “Penso che il modo in cui abbiamo risolto il girone di Champions è eccezionale. Il Napoli è probabilmente la squadra più in forma al mondo in questo momento, è incredibile come stanno giocando”.

Napoli-Sassuolo in radio, dove ascoltare la radiocronaca del match

Tante le emittenti che seguiranno Napoli-Sassuolo in radio. Tra queste ci sarà senza dubbio l’emittente ufficiale dei partenopei Kiss Kiss Napoli. Sarà possibile seguire la gara anche nell’ambito dello storico programma “Tutto il calcio minuto per minuto” di Rai Radio 1. L’emittente di Stato è disponibile sulle sue frequenze ma anche al seguente link in streaming audio.