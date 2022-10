È stata superata quota 38mila biglietti venduti per Bari-Ternana, gara che si disputerà questa sera, venerdì 28 ottobre, allo stadio “San Nicola”. Un afflusso davvero clamoroso, quello fatto registrare dai tifosi biancorossi, che battono il record stagionale per la Serie B, da essi stessi segnato nella prima gara casalinga contro il Palermo.

Biglietti venduti per Bari-Ternana, ennesimo record biancorosso

Come riportato da diverse fonti, alle ore 19 era già stata superata la quota di 38mila biglietti venduti. Si va verso le 40mila presenze circa, per una partita dalla cornice di pubblico da categoria superiore. I tifosi del Bari ci hanno abituati a grandissimi numeri nel corso delle passate stagioni, anche nei dilettanti e in Serie C. Adesso, i sostenitori biancorossi ritoccano il record della seconda giornata, facendo registrare dei numeri davvero da paura. Che, per giunta, arrivano dopo tre sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia.

Prima della partita, tanto spettacolo di musica con il dj Qubiko feat. Micky Sax e Kekko Di Michele con un dj set d’eccezione powered by Demodè Club. C’è anche spazio per il rock, con gli Stain, gruppo alternative rock. Insomma, c’è davvero da divertirsi, prima, durante e dopo la partita. La speranza è che le due squadre in campo sappiano offrire uno spettacolo di pari livello o superiore.