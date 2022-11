È una tredicesima giornata davvero da urlo, quella che stiamo vivendo con la nostra Serie A. In campo all’Olimpico c’è il derby della Capitale, ci sono giallorossi e biancocelesti, ci sono Mourinho e Sarri. Ecco dove seguire Roma-Lazio in radio: come seguire la diretta audio streaming del match.

Orario e probabili formazioni del derby di Roma

Tutto pronto per un incontro che parla di una delle rivalità più intense d’Europa. Roma e Lazio in campo per una sfida eterna, quella per il predominio della Capitale, quella di due realtà tanto differenti quanto accomunate dalla voglia di vincere una gara che vale un pezzo di stagione. Mourinho arriva a questa sfida dopo la vittoria di Verona contro l’Hellas e il passaggio del turno in Europa League, Sarri dopo la sconfitta interna contro la Salernitana e l’eliminazione alla fase a gironi della stessa competizione europea. Obiettivo: vincere, per entrambi.

Mourinho aveva punto i cugini dopo l’eliminazione in europa League: “Penso che la Lazio diventa la favorita per vincere la Conference. Lo dico con l’onestà. Hanno l’allenatore, i giocatori, la squadra per farlo. Magari il problema è che hanno il signor Tare che non vuole perché non gli piace questa competizione”.

Le probabili formazioni del derby.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Arbitro: Orsato di Schio.

Roma-Lazio in radio, dove ascoltare la radiocronaca del match

Tantissime le emittenti che seguiranno, ovviamente, Roma-Lazio in radio. Ci saranno le immancabili radio romane, che da sempre scandiscono gli umori il tifo della Capitale. Ci sarà, ovviamente, anche Rai Radio 1. L’emittente di Stato è disponibile sulle sue frequenze ma anche online, sul portale ufficiale della radio. Rai Radio 1 seguirà il derby di Roma nell’ambito dello storico programma “Tutto il calcio minuto per minuto”.