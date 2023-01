È uno degli esperti di diritto sportivo più richiesti, l’avvocato Mattia Grassani, che in passato ha difeso il Napoli e, in un gennaio 2023 particolarmente tumultuoso per i tifosi della Juventus, ha parlato della situazione relativa ai bianconeri. Vediamo insieme chi è, attraverso la sua biografia e la sua carriera, ma anche alcuni tratti della sua vita privata.

Chi è l’avvocato che ha difeso il Napoli: biografia e curriculum

Mattia Grassani è un avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati di Bologna. La sua formazione accademica si è svolta nella città emiliana: si è infatti laureato con lode nel 1988 presso l’Università degli Studi di Bologna.

Come apprendiamo dal sito del suo studio legale, tra le sue aree di competenza ci sono Consulenza Legale (civile), Contenzioso (processo civile), Contrattualistica, Diritto Societario, Impresa (civile), Diritto del Lavoro e Diritto Sportivo. L’avvocato parla inglese e spagnolo. In Rete, tramite il portale del CONI, abbiamo recuperato anche un curriculum di Mattia Grassani, in cui sono descritte le sue esperienze.

Mattia Grassani e la Juve: cosa pensa di plusvalenze e penalizzazioni

Grassani si è più volte espresso sulla situazione che riguarda la Juventus, penalizzata di quindici punti nella Serie A 2022-2023 per alcune plusvalenze su cui, secondo l’accusa, ci sarebbero state delle irregolarità. L’avvocato sportivo ha parlato anche delle altre squadre: “Perché è stata penalizzata solo la Juve? Molto più semplice di quanto appare. Il giudizio della Procura sportiva si è basato sull’acquisizione di 14mila documenti trasmessi alla Procura federale dalla procura di Torino e in quelle carte sono stati trovati elementi nuovi che potevano portare alla riapertura del processo e riguardavano solo la Juve”.

L’avvocato non esclude il coinvolgimento di altre squadre: “Il fascicolo arrivava dalla Procura di Torino che può indagare solo su dirigenti e club della città. Non sul Genoa, sul Pisa, Empoli, Samp, Parma coinvolte nel primo procedimento. La riapertura del procedimento riguardava la dirigenza juventina e da qui la condanna della Juve e non degli altri club. Non escludo che altre Procure, anche di grandi città, stiano indagando magari in maniera differita e possono trasmettere gli atti alla Procura federale. 15 punti in Serie A non venivano inflitti dagli anni di Calciopoli. Ma con le plusvalenze potrebbe non essere finita qui”.

Di che squadra è tifoso l’avvocato? La stoccata di Allegri

Ma Mattia Grassani di che squadra è tifoso? In passato, in alcuni procedimenti, l’avvocato ha difeso gli interessi del Napoli. È per questo che è arrivata in tv la stoccata da parte di Max Allegri, allenatore della Juventus. Durante una trasmissione sportiva immediatamente successiva al 3-3 dei bianconeri contro l’Atalanta, il tecnico livornese è entrato in collegamento appena dopo Grassani.

Di qui, la frecciatina: “Complimenti all’avvocato Grassani per la meravigliosa cravatta azzurra. Quel celeste lì…”. Chiaro riferimento a una fede calcistica partenopea? Di certo, qualunque sia la squadra per cui tifa Grassani – ammesso che ce ne sia una – ciò non influirà sulla sua professionalità.

Mattia Grassani ha una moglie e dei figli? News sulla sua vita privata

Della vita privata di Mattia Grassani non sappiamo davvero niente. Non ci sono, infatti, in rete news che parlino di una eventuale moglie e dei figli. La sfera più intima dell’avvocato resta un mistero, dato che non sembra neppure essere presente sui social network.