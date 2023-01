Che sia stato un girone d’andata disastroso, leggendario, mediocre, così così, buono, super, è per tutti arrivato il momento di pescare tra gli svincolati, aprire gli scambi, tornare a riunirsi con gli amici. È tempo dell’asta di riparazione 2023 del Fantacalcio. Un momento davvero particolare, in cui abbiamo l’opportunità di raddrizzare la nostra squadra. Ecco dunque alcuni consigli su chi prendere tra portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti: come funziona questa asta.

Come funziona il mercato di gennaio, e quando si fa

Tutto pronto per tentare di raddrizzare un Fantacalcio che già sembra andato perso, ma anche per prendere dei calciatori arrivati in Italia. La vostra prima preoccupazione, a questo punto, è quella di capire quando si fa l’asta di riparazione del Fantacalcio.

Cominciamo subito dicendo che non c’è una regola ben precisa: si fa, molto semplicemente, nella prima giornata utile, una volta terminato il calciomercato di gennaio. Dunque, scegliete una data della prima settimana di febbraio, possibilmente tra lunedì e giovedì.

L’asta di riparazione funziona allo stesso modo delle altre aste, ma il nostro consiglio è quello di procedere ‘a chiamata’: considerando che non ci sono tanti giocatori a disposizione quanti ce n’erano nell’asta estiva, potrebbe esservi più conveniente. Alcune leghe scelgono di darsi la possibilità di acquistare un giocatore in più per reparto con un ammontare di crediti fisso; altra soluzione è quella di aumentare semplicemente i crediti.

Consigli Asta di Riparazione Fantacalcio 2023: portieri e difensori

Passiamo dunque ad alcuni consigli per questa asta di riparazione 2023. Nei portieri non possiamo non farvi il nome di Memo Ochoa, il messicano che sta già brillando alla Salernitana. Gerarchie non chiare con Sepe, ma dovrebbe essere lui il titolare. Se sono rimasti liberi, Terracciano della Fiorentina e Di Gregorio del Monza potrebbero essere pedine valide.

In difesa, come non fare il nome di Baschirotto? Il centrale del Lecce sta sorprendendo tutti con grandissime prestazioni. Se vi è rimasto libero, anche Bijol sembra un ottimo nome. Occhio a Palomino, rimasto svincolato praticamente ovunque per la questione doping, e ora pienamente a disposizione di un’ottima Atalanta.

Chi prendere all’asta di riparazione del Fantacalcio 2023: centrocampisti e attaccanti

A centrocampo tra le rivelazioni della stagione c’è Ferguson del Bologna, che potrebbe sicuramente tornarvi utile. Tra le rivelazioni c’è anche Baldanzi dell’Empoli, autore di un gol a San Siro contro l’Inter. Se vi è rimasto libero non possiamo non citare Samardzic dell’Udinese.

Davanti spazio a Brekalo, tornato in Italia per giocare nella Fiorentina. Probabile che Laurienté sia rimasto tra gli svincolati in parecchie leghe: è un nome su cui puntare. Tra gli svincolati potrebbero esserci anche Milik e Kean, per motivi di tempistiche, così come Lookman. Ma qui siamo sicuri che, se avete fatto il Fantacalcio con fantallenatori competenti, la situazione non sia esattamente così.