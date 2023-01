Termina il calciomercato di gennaio 2023. Poche novità nella nostra Serie A, con alcuni acquisti interessanti, ma anche tanto tanto vuoto. Ma un mercato povero non equivale necessariamente a un fantamercato altrettanto avaro di idee ed emozioni. Dunque, ecco la lista del Fantacalcio per il mercato di riparazione 2023: il listone con i giocatori in PDF per l’asta di riparazione.

Nuovi giocatori per l’asta di riparazione: gli arrivi in Serie A

Come detto, non c’è tantissima sostanza da cui attingere, ma ciò non toglie che qualche consiglio per l’asta di riparazione di gennaio riusciamo a darlo. Innanzitutto, Josip Brekalo, forse il più interessante tra i nuovi (vecchi) arrivati in Serie A: il croato arriva alla Fiorentina dal Wolfsburg e potrebbe trovare spazio, ma anche portare bonus. Chi ha Marusic, inoltre, potrebbe puntare su Pellegrini, che arriva dall’Eintracht alla Lazio: un ottimo acquisto per i biancocelesti.

Buon acquisto anche quello della Roma, che ha preso Llorente dal Leeds. Sul versante nuovi acquisti, impossibile non pensare ad Ochoa, che tanto bene sta facendo alla Salernitana. Troost-Ekong dal Watford e Nicolussi Caviglia dal Sudtirol completano il novero di nuovi acquisti granata da seguire. Occhio a Duda del Verona, dal Colonia. E, no, non ci siamo dimenticati di Florian Thauvin all’Udinese, un ottimo acquisto per questo fantacalcio invernale.

Alcuni consigli direttamente dalla lista del Fantacalcio per il mercato di riparazione 2023

Qualche consiglio da chi potrebbe essere rimasto libero? In difesa, in agosto, non tutti avrebbero scommesso su Baschirotto, che a gennaio è decisamente da prendere, così come Bijol. Per il centrocampo, una buona idea potrebbe essere quella di puntare su Samardzic, che potrebbe essere rimasto svincolato. Davanti, difficilmente rimane qualcuno di appetibile…ma siamo sicuri che non sia ancora libero Hojlund, che tanto bene sta facendo all’Atalanta?