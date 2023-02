Torna una delle competizioni principali del rugby mondiale, la più importante del rugby europeo. È di nuovo tempo di Sei Nazioni. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati della palla ovale, per gli sportivi e per i curiosi che si avvicinano a questo sport. Ecco dove scaricare il calendario del Sei Nazioni 2023 in PDF.

Il cammino dell’Italia: esordio all’Olimpico contro la Francia, chiusura in Scozia

Ancora la magia del Sei Nazioni ad alimentare la passione dei tifosi del rugby italiano. L’Italia torna a giocare, ancora una volta, un trofeo dal fascino immutato nel tempo. Gli Azzurri, che nella scorsa edizione hanno conquistato una splendida vittoria in Galles – la vittoria all’Italia mancava da sette anni – cercheranno di bissare il piccolo traguardo raggiunto e di onorare la maglia.

L’esordio dell’Italia domenica 5 febbraio all’Olimpico contro la Francia, in un confronto sicuramente impari, dove la squadra guidata da Kieran Crowley sarà chiamata a una grande prestazione. Nella seconda giornata si gioca nel tempio del rugby europeo e mondiale, lo stadio di Twickenham, contro i padroni di casa dell’Inghilterra. Terza e quarta giornata in casa contro Irlanda e Galles, chiusura in Scozia.

Ecco il calendario completo del Sei Nazioni 2023. Tutti gli orari indicati fanno riferimento all’ora italiana.

I giornata – 04.02.23

Galles v Irlanda – ore 15.15

Inghilterra v Scozia – ore 17.45

05.02.23

Italia v Francia – ore 16

II giornata – 11.02.23

Irlanda v Francia – ore 15.15

Scozia v Galles – ore 17.45

12.02.23

Inghilterra v Italia – ore 16

III giornata – 25.02.23

Italia v Irlanda – ore 15.15

Galles v Inghilterra – ore 17.45

26.02.23

Francia v Scozia – ore 16

IV giornata – 11.03.23

Italia v Galles – ore 15.15

Inghilterra v Francia – ore 17.45

12.03.23

Scozia v Irlanda – ore 16

V giornata – 18.03.23

Scozia v Italia – ore 13.30

Francia v Galles – ore 15.45

Irlanda v Inghilterra – ore 18