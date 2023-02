Serie D, un punto d’oro a denti stretti per la Nocerina: è 0-0 in nove contro il Casarano

Termina a reti bianche il confronto del “San Francesco” tra Nocerina e Casarano. Un punto d’oro per i ragazzi di Alessandro Erra, al debutto sulla panchina rossonera. I molossi, infatti, hanno concluso la gara con in nove uomini dopo le espulsioni di Menichino e Fusco.

Dopo dieci minuti di gioco, il Casarano si divora il vantaggio con Nicola Citro, che solo davanti a Stagkos tenta un pallonetto che si perde sul fondo. La Nocerina cerca di resistere agli attacchi di una formazione che schiera contemporaneamente giocatori come Strambelli, Citro, Vitofrancesco, Marsili, sicuramente di categoria superiore. Succede poco altro fino al 45′, quando Stagkos blocca in due tempi un calcio di punizione di Strambelli.

Nella ripresa la Nocerina resta in dieci a causa di un fallo da ultimo uomo su Mercurio da parte di Menichino: per lui è rosso diretto. La formazione di casa prova a scuotersi, con un gran tiro dalla distanza di Ziello. Al minuto numero 81, però, il nuovo entrato Fusco lascia la squadra di Erra in nove per aver rimediato una doppia ammonizione. Nel finale c’è solo spazio per l’assedio del Casarano e per la resistenza molossa, nonché per la grande tensione tra le due panchine. Il pareggio finale soddisfa solo i padroni di casa, che conquistano un prezioso pari verso lo scontro diretto con l’Afragolese.