Serie D, la Nocerina manca ancora l’appuntamento con la vittoria: è 1-1 contro l’Afragolese

Termina 1-1 lo scontro-salvezza del “San Francesco” tra Nocerina e Afragolese. Alla rete rossonera di Di Palma risponde il gol ospite di Tripicchio; entrambe le segnature sono avvenute nel corso della ripresa. I molossi di Erra (oggi assente per squalifica in luogo del vice Favasuli) mancano ancora l’appuntamento con la vittoria, in un incontro in cui, probabilmente, i tre punti sarebbero stati davvero pesanti; buon pari per i rossoblù.

Dopo un avvio alquanto deludente da parte di entrambe le squadre, un colpo di testa di Maletic scuote la gara; Provitolo, che uscirà per le conseguenze di una brutta botta al volto, devia in corner. Sul finale del primo tempo Caso Naturale, tutto solo davanti alla porta avversaria, non riesce a spingere il pallone dentro.

Nella ripresa la Nocerina parte con un piglio più deciso, e i risultati si vedono: al 54′, dopo un’azione insistita nell’area avversaria, Di Palma approfitta di un errore di un difensore e batte il portiere avversario Jurino, in una conclusione strozzata che vale il vantaggio molosso.

L’Afragolese non si scompone, la Nocerina si abbassa troppo e arriva il pareggio ospite: al 72′ il neoentrato Tripicchio approfitta di una leggerezza di Garofalo e scarica in porta la palla del pareggio. Sul finale un colpo di testa di capitan Longo si stampa sulla traversa e per poco non dona il vantaggio ai napoletani. Romeo ci prova di testa nel recupero, ma è troppo tardi: finisce 1-1.