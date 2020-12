Noleggio auto a lungo termine: come sfruttare i vantaggi

Il noleggio auto a lungo termine, che fino a qualche anno rappresentava una sorta di esclusiva per aziende e professionisti, è diventata una soluzione sempre più apprezzata anche dai privati. I vantaggi sono evidenti, da un punto di vista pratico ed economico, e noleggiare un’auto oggi risulta potenzialmente più conveniente che acquistarla.

L’automobile di fatto non è più un bene a disposizione che comporta spese importanti, ma un servizio da godere in tranquillità, con tutti i benefici che ne derivano. Il pagamento di una rata mensile non comprende il solo noleggio, ma anche l’assicurazione, la manutenzione, l’assistenza stradale ed il cambio gomme.

I costi sono fissi e certi, senza spese impreviste che possono gravare sul budget personale, da destinare alla manutenzione della vettura. I contratti durano generalmente 4 anni, ma possono essere personalizzati secondo le specifiche esigenze di ogni utente. I contraenti possono ad esempio scegliere le modalità di pagamento secondo le loro necessità, ammortizzando così le spese da sostenere. Poiché i contratti sono particolarmente versatili e flessibili, il noleggio è una soluzione indicata per ogni privato: single, giovani coppie o famiglie.

Sono infatti disponibili diverse tipologie di veicoli, che si adattano perfettamente ad ogni esigenza. Ad esempio Rent4you, una delle principali realtà del settore, offre un parco auto ampio e variegato, che comprende utilitarie per chi si muove in città, vetture sportive per le giovani coppie, o SUV per le famiglie numerose che hanno bisogno di spazio.

I clienti possono scegliere tra oltre 2.000 modelli di 37 marche differenti, togliendosi così lo sfizio di mettersi al volante dei veicoli più in vista del momento. Al termine del contratto possono restituire la vettura, scegliendone un’altra dotata delle più moderne innovazioni tecnologiche.

Il noleggio auto a lungo termine per privati, fornito da Rent4you, viene incontro anche alle esigenze economiche dei clienti. I prezzi sono già piuttosto competitivi, ma l’azienda propone anche il noleggio di auto usate, che garantisce un ulteriore risparmio. Le vetture, concluso il primo ciclo di noleggio, vengono revisionate e ripristinate come nuove. Dopo una lunga serie di controlli e di verifiche, sono nuovamente messe sul mercato.

I privati possono sfruttare questa soluzione, ottenendo un risparmio pari al 30%. Queste vetture usate hanno un chilometraggio molto basso, che si attesta sui 60-80.000 km, quindi sono in perfetta efficienza e garantiscono eccellenti prestazioni nel tempo. Un altro plus garantito da Rent4you è l’assistenza stradale 24h, un servizio da non sottovalutare, soprattutto per chi percorre molti chilometri nel corso dell’anno, e quindi è più esposto al rischio di incidenti o malfunzionamenti del mezzo.