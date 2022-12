Il 16 dicembre, come ogni anno, inizia un particolare momento di preghiera per tutti i cattolici, verso la nascita di Gesù. È infatti il giorno in cui inizia la Novena di Natale 2022, i nove giorni che, tradizionalmente, accompagnano i fedeli verso il Natale. Ecco il testo in PDF della novena, adatto agli adulti come per le preghiere dei bambini.

Che cos’è questa tradizione e quando inizia per i cattolici

Con l’espressione Novena di Natale si indica un particolare momento di preghiera che coincide con l’avvicinarsi del Santo Natale, la nascita di Gesù Bambino. Una celebrazione tipica del periodo natalizio che, come suggerisce il nome, dura per nove giorni. La Novena inizia il 16 dicembre di ogni anno e si conclude il 24 dicembre. La preghiera popolare veniva celebrata in latino fino al Concilio Vaticano II; successivamente, vista la sua ampia diffusione, è stata tradotta in diverse lingue.

Per la precisione, la tradizione della novena nasce nel 1720, quando il Beato Sebastiano Valfré e padre Carlo Antonio Vacchetta iniziarono a diffondere questo rito in Piemonte, anche attraverso l’opera di proselitismo dei vincenziani. Ad oggi, tuttavia, la Chiesa non la riconosce in via ufficiale.

Le preghiere della novena, in quanto momento di condivisione, vengono trasmesse sovente anche in tv. Sarà possibile seguire la trasmissione della novena da sabato 17 a venerdì 23 dicembre su TV2000, tv religiosa visibile sul digitale terrestre.

Novena di Natale 2022: il testo delle preghiere

I testi delle preghiere della Novena di Natale differiscono per ogni giorno della novena.

16/12 – primo giorno: Vieni, Bambino Gesù

17/12 – secondo giorno: Gioisce Il Nostro Cuore

18/12 – terzo giorno: Prepariamo Le Vie Al Signore

19/12 – quarto giorno: Rendere Testimonianza

20/12 – quinto giorno: Una Missione Altissima

21/12 – sesto giorno: L’Ancella Del Signore

22/12 – settimo giorno: Si È Fatto Carne

23/12 – ottavo giorno: L’Amore Che Salva

24/12 – nono giorno: Camminavamo Nelle Tenebre