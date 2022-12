È la settimana più magica dell’anno, quella che precede il Natale. L’aria si riempie dell’attesa di una giornata speciale, da passare in compagnia dei propri cari, dei propri amici, dei propri affetti più profondi. E allora, ecco alcune frasi, immagini e gif per augurare buona settimana di Natale 2022 a tutti, con un messaggio di WhatsApp e non solo.

Le frasi più belle per celebrare questo periodo dell’anno

La settimana di Natale è sempre una settimana di attesa, di celebrazione della venuta di Gesù, di conto alla rovescia per il momento in cui stapperemo gli spumanti e condivideremo con chi ci vuole bene dei momenti di amore. Ecco alcune delle più belle frasi che potremmo inviare su WhatsApp a chi ci vuole bene per salutare questa settimana particolare.

Il Natale è gioia, gioia religiosa, gioia di Dio, interiore, di luce, di pace.

(Papa Francesco)

Non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno.

(Stephen Littleword)

Fa bene a momenti tornar bambini, e più che mai a Natale, ch’è una festa istituita da Dio fattosi anch’egli bambino.

(Charles Dickens)

In questa settimana ti auguro tanto amore, gioia e felicità. Passala con chi ami. Buon Natale!

Nell’attesa di vederci per darci gli auguri di Natale, ti auguro buona settimana di Natale.

Buona settimana di Natale a te e a tutti coloro i quali ami.

Ci siamo! Manca poco alla magia del Natale. Buona settimana a te e a tutti i tuoi affetti.

Accanto a queste frasi, vogliamo anche citare la poesia “Natale” di Giuseppe Ungaretti.

Non ho voglia

di tuffarmi

in un gomitolo

di strade

Ho tanta

stanchezza

sulle spalle

Lasciatemi così

come una

cosa

posata

in un

angolo

e dimenticata

Qui

non si sente

altro

che il caldo buono

Sto

con le quattro

capriole

di fumo

del focolare.

Non solo frasi: in tantissimi colgono questa occasione per dedicare un dolce pensiero a tutte le persone a cui vogliono bene scegliendo di inviare delle gif di buona settimana di Natale.