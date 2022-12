Tempo di shopping per tutti coloro i quali sono impegnati nei regali di Natale. Ma le vere occasioni, come di consueto, partiranno dopo le festività, con i saldi di gennaio. Un momento, questo, sempre molto atteso dei consumatori. Sono state rese note le date dei saldi invernali 2023; eccone la lista, regione per regione.

Quando iniziano e quando finiscono i saldi invernali 2023

Tutto pronto per il periodo di ribassi che, tradizionalmente, cade dopo le festività natalizie. Un’ottima occasione per fare compere e per approfittare di prezzi scontati, al fine di accedere a dei prodotti in maniera agevolata.

Il nostro consiglio è ovviamente quello di non farsi prendere dalla frenesia degli sconti perché, dietro a tante operazioni oneste, se ne nasconde sempre qualcuna ‘gonfiata’, per cui potrebbe capitare di acquistare un prodotto sì a prezzo di saldo, ma rispetto a un prezzo maggiorato rispetto a quello a cui effettivamente, di solito, viene venduto. In altre parole, prezzi gonfiati e poi abbassati, non in maniera genuina, con dei saldi ‘finti’.

Bisogna fare attenzione anche ai capi difettosi, e conservare lo scontrino è un ottimo modo per garantirsi un po’ di sicurezza in più quando si sceglie di fare acquisti in questo periodo.

Le parole di Confcommercio a riguardo: “Nonostante il periodo di grande incertezza, la stagione dei ribassi rimane un momento molto atteso dai consumatori. Per l’anno in arrivo la data di inizio è il 5 gennaio 2023 per la maggior parte delle regioni”.

Le date di inizio e di fine del periodo di sconti regione per regione

Questo l’elenco completo con le date di inizio e fine dei saldi invernali di gennaio 2023: la lista completa regione per regione.

Abruzzo: 5 gennaio (per 60 giorni)

Basilicata: 2 gennaio – 3 marzo

Provincia di Bolzano: 5 gennaio – 18 febbraio

Calabria: 5 gennaio – 28 febbraio

Campania: 5 gennaio – 2 aprile

Emilia Romagna: 5 gennaio – 5 marzo

Friuli Venezia Giulia: 5 gennaio – 31 marzo

Lazio: 5 gennaio – 15 febbraio

Liguria: 5 gennaio – 18 febbraio

Lombardia: 5 gennaio – 5 marzo

Marche: 5 gennaio – 1 marzo

Molise: 5 gennaio – 5 marzo

Piemonte: 5 gennaio – 28 febbraio

Puglia: 5 gennaio – 28 febbraio

Sardegna: 5 gennaio – 5 marzo

Sicilia: 2 gennaio – 15 marzo

Toscana: 5 gennaio – 5 marzo

Provincia di Trento: 5 gennaio – 5 marzo

Umbria: 5 gennaio – 5 marzo

Valle D’Aosta: 5 gennaio – 31 marzo

Veneto: 5 gennaio – 28 febbraio