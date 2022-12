Le festività natalizie sono un’occasione per fare gli auguri al proprio capo, ai colleghi, ai clienti, e alle persone con cui condividiamo gran parte del nostro tempo in ufficio. Ecco le più belle frasi di auguri per Natale 2022 formali e aziendali.

Alcune delle più belle frasi formali da inviare su WhatsApp a capo e colleghi

Uno di quei momenti dell’anno in cui quasi tutte le attività, seppur anche solo per una manciata di giorni, osservano un periodo di vacanza, è sicuramente quello delle festività natalizie. Le aziende di tutto il mondo si scambieranno di certo gli auguri, un panettone e uno spumante, e i loro componenti si rivolgeranno un pensiero affettuoso. Ecco, dunque, le più belle e significative frasi formali da inviare come auguri di Natale 2022.

Le auguro di cuore un lieto Natale e un felice anno nuovo.

Possa Natale essere un giorno sereno come tutti quelli del nuovo anno.

A Lei e alla Sua famiglia un grande e sentito augurio di felicità… Buon Natale!

Le auguro di trascorrere serenamente le prossime feste e che il nuovo anno sia per Lei fonte di prosperità e di gioie.

Un gioioso e sereno Natale ai nostri migliori clienti. Buone Feste!

Vi auguriamo un gioioso Natale e un Nuovo Anno di pace e prosperità… Buone Feste!

Frasi di auguri di Natale 2022 aziendali: le più semplici, eleganti e professionali per lavoro

Fare degli auguri di Natale ‘aziendali’ presuppone una certa formalità. Non c’è infatti occasione migliore per essere semplici, eleganti e professionali, come quella del lavoro. Alcune delle più originali e sobrie frasi di auguri di Natale 2022 da apprezzare: