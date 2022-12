Una delle cose più belle del Natale, probabilmente, è proprio l’attesa che contraddistingue questa festività. La vigilia di Natale è un momento di convivialità tra i più emozionanti da vivere con i propri affetti. Un brindisi e, lo auguriamo a tutti, tanti sorrisi. Ma come augurare buona Vigilia di Natale 2022 ad amici e parenti? Ecco le frasi e le immagini più belle da inviare su WhatsApp, divertenti, e a tema religioso.

Le frasi più belle a tema religioso per questa giornata sacra e speciale

La vigilia di Natale è una giornata di attesa verso la nascita di Gesù. Per tutti i cristiani, dunque, si tratta di un momento davvero speciale, quello in cui ci si prepara ad accogliere la Natività e il suo spirito. Vediamo, dunque, alcune delle più belle frasi religiose per augurare buona vigilia di Natale 2022 a tutti. Nel frattempo, vi segnaliamo anche qualche gif a tema natalizio.

Il Natale è bello per la sera della Vigilia, il momento in cui apparecchiavamo sempre insieme, creavamo i nostri segnaposto e ci divertivamo nell’attesa dell’arrivo della truppa familiare. Tanti auguri mamma per questa nuova Vigilia insieme.

Cerchiamo di vivere il Natale in maniera coerente col Vangelo, accogliendo Gesù al centro della nostra vita. Buona Vigilia di Natale a te e a tutti i tuoi cari.

“Ti auguro una splendida Vigilia, una tavola piena di parenti e di di persone che ti vogliono bene. Ti auguro ogni bene e spero che passerai una splendida serata e un Natale ancor più eccezionale!”

“Il mio augurio per quest’anno è che tu e la tua famiglia troviate la serenità e la felicità, non potrei desiderare nulla di meglio per le persone che amo”.

Auguro a tutti una calda e rilassante Vigilia di Natale circondati dai propri cari. Buone feste a tutti!

Per passare un buon Natale, vai da ciascuno dei tuoi cari e dì loro quanto li ami e quanto sei felice di averli con te. Buona Vigilia di Natale a tutti!

Buona Vigilia di Natale 2022: le frasi più divertenti e spiritose da inviare su WhatsApp

Non solo, ovviamente, una connotazione religiosa: la giornata della vigilia di Natale è dedicata alle bevute in compagnia e all’attesa dei doni. Perché, dunque, non snocciolare qualche frase divertente per augurare una buona vigilia di Natale?