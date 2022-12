È una delle sante maggiormente venerate dalla Chiesa cattolica, Santa Lucia da Siracusa. Portatrice di luce, come da etimologia del nome, la sua storia è tra le più tramandate tra grandi e piccini, per una festa, quella dedicata alla martire cristiana, che cade il 13 dicembre di ogni anno. Ecco alcune delle più belle frasi e immagini di auguri per Santa Lucia 2022, con una poesia per bambini dedicata a questa ricorrenza.

La storia della santa venerata da tutti come la portatrice di luce

La storia di Santa Lucia, come detto, è tra le più conosciute tra quelle legate alla religione cattolica. Lucia fu una donna nata a Siracusa nel 283, ed è stata martire durante la grande persecuzione voluta dall’imperatore Diocleziano. Fatto voto di castità segretamente e da giovanissima, visse a servizio di infermi, bisognosi e vedove della città che le diede i natali.

La leggenda di Santa Lucia come portatrice di luce nasce da un episodio legato alla santa: quando la madre Eutichia fu presa da una grave malattia, Lucia si recò con lei a Catania, sulla tomba di Sant’Agata, dove ottenne la guarigione. In cambio, Lucia poté essere libera nella scelta del suo stato; è a questo punto che percorse delle catacombe per distribuire ai bisognosi il denaro ricavato dalla vendita della sue ricchezze con una lampada fissata sul capo, appunto da portatrice di luce.

Quali sono le più belle frasi da inviare su WhatsApp ad amici e parenti per questa ricorrenza

Ecco alcune delle più belle frasi da inviare su WhatsApp ad amici e parenti per celebrare Santa Lucia 2022:

Santa Lucia, il violino dei poveri è una barca sfondata e un ragazzino al secondo piano che canta, ride e stona perché vada lontano, fa che gli sia dolce anche la pioggia delle scarpe. (Francesco De Gregori);

Santa Lucia con il suo carretto

lascia a tutti un gioco e un dolcetto.

porta ai bambini tanti regali

tutti belli, tutti speciali.

Ti auguro con tutto il cuore che queste gioiosa festa possa portarti momenti felici e gioiosi. Te li meriti davvero! Buon onomastico e santissima festa di Santa Lucia.

Da Santa Lucia a Natale, il dì allunga un passo di cane.

Santa Lucia 2022, la poesia per bambini da non perdere

Santa Lucia ha ispirato poeti antichi e moderni. Ecco dunque due poesie per bambini da dedicare a Santa Lucia e da trasmettere nelle scuole.

La notte di Santa Lucia

Questa é la notte di Santa Lucia

senti nell’aria la sua magia.

Lei vola veloce col suo asinello

atterra davanti ad ogni cancello.

Ad ogni finestra un mazzolin di fieno

e l’asinello ha già fatto il pieno.

Questa é la notte di Santa Lucia

