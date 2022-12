Il giorno dell’Immacolata Concezione rappresenta una delle principali festività per tutti i cristiani. L’8 dicembre è annoverato come uno dei giorni santi per tutti coloro i quali professano questa religione, e un giorno festivo anche per i laici. Un’occasione per ascoltare (e guardare) il Santo Rosario di oggi in diretta tv e streaming: ecco dove vederla, quali sono gli orari della Santa Messa, in che luogo si svolgeranno le celebrazioni.

Dove vedere la Santa Messa in tv e streaming: le celebrazioni dell’Immacolata Concezione

Sarà Maria in Montesano a Roma il luogo scelto per la diretta tv della Santa Messa di oggi. La Chiesa degli Artisti – questo il nome dato affettuosamente alla Basilica – è popolarmente conosciuta come chiesa gemella di Santa Maria dei Miracoli, nonostante presenti delle evidenti differenze planimetriche. Una cornice magica, nella meravigliosa piazza del Popolo di Roma, a fare da sfondo alle celebrazioni di questo 8 dicembre.

La Santa Messa dell’Immacolata Concezione in diretta tv su Rai 1 oggi, 8 dicembre 2022. La Messa, che inizia alle 11, subito dopo la prima parte di A sua immagine, viene trasmessa dunque in diretta tv gratuita e anche in streaming, su Rai Play.

Come seguire il Santo Rosario di oggi, 8 dicembre, in diretta tv e streaming

Per quanto invece concerne il Santo Rosario dell’Immacolata Concezione 2022, la recita ci sarà alle ore 18 e alle ore 20. Su TV 2000 (Canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 19, ma anche in altri orari come alle 8.30 o alle 7.

Per guardare l’emittente in streaming ci si potrà collegare direttamente al portale ufficiale TV2000, dove è presente l’omonimo player. Non ci sarà in questo giorno di festa la Messa su Canale 5, che invece viene trasmessa regolarmente la domenica.