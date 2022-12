È una delle festività natalizie che ricordiamo maggiormente, l’Immacolata Concezione. Ogni 8 dicembre, come vuole la tradizione cattolica – e il calendario, trattandosi di una festività nazionale, dunque ‘rossa’ – si celebra uno dei principali dogmi cattolici. Ecco alcune frasi per celebrare buona Immacolata Concezione 2022.

Perché l’8 dicembre è rosso: storia e origini della festa

La Chiesa cattolica celebra l’8 dicembre la solennità dell’Immacolata Concezione. Spieghiamo meglio il significato di questa festa. L’8 dicembre 1854 papa Pio IX proclamò questo dogma, con la bolla Ineffabilis Deus, in base alla quale la Vergine Maria è stata preservata immune dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento.

È dunque qui che trova origine la credenza cattolica per cui Gesù Cristo sia nato dallo Spirito Santo, nel progetto d’amore divino da Dio disegnato. Con la bolla papale, quasi di conseguenza, in Italia si decise di rendere questa giornata sacra, dedicata appunto alla festività che precede il periodo propriamente natalizio.

Frasi di Buona Immacolata Concezione 2022: le più belle da inviare ad amici e parenti

Ecco alcune frasi di Buona Immacolata da inviare ad amici e parenti per celebrare al meglio questa ricorrenza.

Ti auguro che questi giorni di festa ti portino tanti momenti felici e indimenticabili. Felice Immacolata!

La Madonna di luce ti regali oggi un suo raggio di sole che possa riscaldare nella tua casa portando amore a tutta la tua famiglia.

“Che la tua fede ti sostenga sempre come in questo giorno. Ti aiuti a cercare la pace, la serenità e la forza di cui tutti abbiamo bisogno per affrontare le sfide quotidiane. Con affetto… Auguri!”

“Che la bontà di Maria Vergine possa scendere su di te e guidarti nel sentiero della giusta via. Buona festa dell’Immacolata”

Spero che tu possa ritrovare il calore e la felicità in questo giorno di festa. Buon 8 dicembre.

La preghiera tradizionale per l’8 dicembre 2022 da inviare su WhatsApp

Il testo della preghiera tradizionale per l’Immacolata Concezione.

“Stella del mattino, Immacolata Maria, per l’ ineffabile privilegio della tua immacolata concezione, abbi pietà di me e non mi abbandonare. Vedi quanti spietati nemici tentano strapparmi il mio più bel tesoro; il tuo tesoro, Ma-ria! Tutto ciò che vi è in me di puro, di santo, è tuo, tutto tuo! Difendi dunque in me i tuoi doni, difendi in me il tuo cuore, la tua vita fino a quel giorno beatissimo che presentandomi agli Angeli tuoi possa dire: Son figlio della vostra Regina! Oh, allora si, o Maria, il tuo giubilo sarà pieno ed il tuo giubilo sarà il mio per sempre, in eterno!”