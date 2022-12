Il colore Pantone 2023 è Viva Magenta. L’azienda, che costantemente da anni sceglie la tinta dell’anno, ha presentato un magenta particolarmente acceso per il 2023. Vediamo insieme il suo significato, legato al metaverso, e perché è stata scelta questa tinta.

Perché il colore Pantone 2023 è Viva Magenta: omaggio al metaverso

Nella notte tra giovedì e venerdì Pantone ha annunciato il colore dell’anno 2023. Viva Magenta è una tinta piena di voglia di vivere, dice il New York Times. O, come l’ha definita il suo critico Jason Farago, “una tonalità satura che suona il clacson alle soglie del fucsia, decisamente non organica ma non proprio elettrico.

Viva Magenta ha come codice alias Pantone 18-1750, “una tonalità non convenzionale per un tempo non convenzionale”. Sembrerebbe che si tratti di un omaggio al metaverso, un tributo a quella che potrebbe essere una delle frontiere del nuovo anno. O, forse, già lo è: siamo già nell’epoca del metaverso, e forse non ce ne siamo ancora resi conto del tutto.

Un colore abbastanza brillante, che non è certo shocking, ma che potrebbe diventare presto una tinta dominante nell’arredamento, nella moda, ma anche in tanti altri ambiti, come ad esempio il social media marketing. Vedremo che uso ne faranno i creativi di tutto il mondo.