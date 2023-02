Sabato 25 febbraio ed è tempo delle primarie del Partito Democratico. Oggi si deciderà chi sarà il segretario del partito politico di riferimento del centrosinistra italiano. Gara aperta tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, rispettivamente presidente e vicepresidente della Regione Emilia-Romagna. Vediamo insieme come e dove votare per le primarie del PD 2023 grazie al trova seggio, e quali sono gli ultimi sondaggi.

Gli ultimi sondaggi per la corsa tra Bonaccini e Schlein: ecco chi è il favorito

Arriva il momento di votare per le primarie del PD 2023. I membri del Partito Democratico vengono chiamati a votare per il loro candidato preferito tramite elezioni aperte, in cui ogni elettore ha il diritto di partecipare alla votazione. Non è infatti necessario essere iscritti al Pd per partecipare alla votazione.

È lo stesso regolamento a ricordare che sono ammesse le persone che “dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori”. Serve però essere “cittadine e cittadini italiani”, oppure di altri Paesi dell’Unione Europea ma residenti in Italia; o, ancora, di altri Stati, ma “in possesso di permesso di soggiorno”.

Secondo gli ultimi sondaggi, effettuati da Euromedia Research per Porta a Porta, il 48.2% del campione totale è per Stefano Bonaccini nuovo segretario del partito Democratico. Solo il 13.5% del campione totale ha indicato Schlein come segretario.

Come votare alle primarie PD 2023: in che modo viene espressa la preferenza

Per votare alle primarie del PD 2023 sarà necessario recarsi in una delle 5500 postazioni allestite nelle strade e nelle piazze di tutta Italia, e tracciare un unico segno sulla lista dei candidati all’assemblea nazionale che sostengono quel candidato alla segreteria. Per coloro i quali non sono iscritti al PD sarà necessario corrispondere la somma di due euro; gli iscritti, invece, potranno votare senza costi.

Per capire dove votare alle primarie del PD un buon modo è quello di consultare il portale del Partito Democratico alla sezione “Trova Seggio”, in cui è possibile visionare i seggi più vicini.