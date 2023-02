Partito Democratico, via all’era Elly Schlein. Meloni la chiama: “Lavoriamo per unità e rilancio”

Il Partito Democratico entra nell’era Elly Schlein. La neosegretaria del primo partito italiano d’opposizione, che verrà proclamata ufficialmente il prossimo 12 marzo con cerimonia formale, è pronta a inaugurare una nuova epoca del PD. Le sue prime parole: “Lo sforzo è lavorare per la massima unità. Avere cura della storia e dei valori del Pd e proiettarli al futuro. Mentre teniamo insieme questa storia teniamo insieme anche le culture che hanno forgiato questo partito. Lavoriamo per il rilancio”.

Il passaggio di consegne avviene da Enrico Letta a Schlein, prima donna giovane segretaria alla guida del PD. Nel mentre, un’altra esponente femminile, la prima donna italiana a guidare il Governo, ha mandato un chiaro messaggio alla neo leader del Partito Democratico.

Il premier Giorgia Meloni ha commentato così l’elezione di Elly Schlein: “Penso che sia uno scenario molto interessante, ho chiamato Elly Schlein per farle anche personalmente i miei auguri, ovviamente mi aspetto una opposizione durissima, io ho fatto una opposizione durissima. Timori? Il confronto delle idee non mi ha preoccupato, mai spaventato. Le ho sentito dire che il Pd “sarà un problema per il governo Meloni: per noi la democrazia non è stata un problema mai, semmai lo è stato per la sinistra per noi il confronto se è fatto sulle idee è una buona notizia. Sicuramente sono pronta al confronto e le auguro ancora lavoro”.