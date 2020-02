';

Buone notizie per i cittadini della Campania, dalla Regione sono in arrivo 13 milioni di euro di contributi per gli affitti. Una buona notizia per tante famiglie in difficoltà che potranno usufruire di un aiuto importante. Questa volta è stato consentito l’accesso ai comuni della zona rossa vesuviana.

Regione Campania, in arrivo 13 milioni di euro di contributi per gli affitti: le parole di Enza Amato

La consigliera regionale del Partito Democratico Enza Amato, ha commentato così l’iniziativa: “La Regione Campania utilizza ingenti risorse per ripristinare il contributo fitti con meccanismi trasparenti e veloci. Nell’ambito della riforma dell’ERP, è stato pubblicato un bando per dare la possibilità a numerose famiglie di un contributo per il sostegno al fitto. Sono stati stanziati, oltre 12 milioni di euro, e si stabiliscono con procedura innovativa, criteri trasparenti e oggettivi per l’assegnazione dei contributi al fitto“.

La regione provvederà a fornire a ciascun Comune interessato dalla manovre la lista delle famiglie e cittadini aventi diritto. Saranno coinvolti solo i cittadini campani, per un totale di 13.056.066,66 euro ripartiti, i in quattro parti, in proporzione alle domande provenienti dai cittadini residenti nei Comuni e articolati nelle seguenti fasce:

– Comune di Napoli (circa 1 milione di abitanti);

– Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti (circa 1,3 milioni abitanti);

– Comuni con popolazione compresa tra i 50.000 ed i 20.000 abitanti (circa 1,5 milioni di abitanti);

– Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti (circa 2,1 milioni abitanti).

Fino al 13 marzo 2020, sarà quindi possibile compilare la domanda per l’accesso ai contributi sull’affitto per l’anno 2019 su questo link https://bandofitti.regione.campania.it.