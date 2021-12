Scuola, calendario vacanze di Natale 2021: le date di tutte le Regioni

Le vacanze di natale 2021 si avvicinano per tutti gli studenti italiani. Durante le festività natalizie, come ogni anno, le scuole restano chiuse per circa 20 giorni e si ritorna sui banchi dopo la festività dell’Epifania. Il calendario delle vacanze di Natale non è uguale per tutti: il numero dei giorni di festa varia da regione a regione.

In alcune regioni le vacanze iniziano il 23 dicembre, in altre il giorno della vigilia. Il rientro in tutte le scuole d’Italia non è previsto prima del 7 gennaio 2022.

Vacanze di Natale 2021, incognita Pandemia

L’aumento costante di casi positivi al Covid-19 potrebbe allungare i tempi del rientro a scuola. Le feste di Natale incutono paura in chi monitora i dati della pandemia, perchè inevitabilmente esporranno al rischio di contagio in famiglia e non solo un gran numero di persone. Per questo non si escludono provvedimenti che possano portare a prolungare le vacanze di Natale oltre la data di rientro stabilita dalle regioni, che in alcuni casi è stata fissata per il 10 gennaio.

Ecco il calendario delle vacanze di Natale, regione per regione:

Lombardia: da giovedì 23 dicembre al 6 gennaio 2022 (compresi)

Provincia di Bolzano: dal 24 dicembre al 9 gennaio (compresi)

Toscana: dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 (compresi)

Friuli Venezia Giulia: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2022 (compresi)

Trentino: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2022 (compresi)

Valle d’Aosta: dal 23 dicembre all’8 gennaio 2022 (compresi)

Campania: dal 23 dicembre all’8 gennaio 2022 (compresi)

Piemonte: dal 24 dicembre al 10 gennaio (compresi)

Veneto: dal 24 dicembre 2021 all’8 gennaio 2022 (compresi)

Puglia: dal 24 dicembre al 9 gennaio 2022 (compresi)

Lazio: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2022 (compresi)

Molise: dal 23 dicembre all’8 gennaio 2022 (compresi)

Basilicata: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2022 (compresi)

Abruzzo: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2022 (compresi)

Liguria: dal 24 dicembre al 9 gennaio 2022 (compresi)

Emilia Romagna: da giovedì 23 dicembre al 6 gennaio 2022 (compresi)

Sicilia: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2022 (compresi)

Umbria: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2022 (compresi)

Calabria: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2022 (compresi)

Sardegna: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2022 (compresi)

Marche: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2022 (compresi)