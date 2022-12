I Mondiali 2022 in Qatar sono una competizione che, nonostante gli infiniti dibattiti, vengono sempre seguiti da tantissime persone. Ma con trentadue squadre in gioco – sedici dopo la fase a gironi – diventa quasi facile perdersi, anche se il tabellone si assottiglia. E allora, quali sono le squadre rimaste ai Mondiali 2022? L’aggiornamento gara dopo gara con le squadre che sono ancora in gioco.

Quali squadre sono state eliminate dalla Coppa del Mondo

Tante le sorprese anche in questo Mondiale in Qatar. Già dalla fase a gironi, ci sono stati degli scalpi importanti. Uno su tutti, quello della Germania, che non ha superato il girone con Giappone e Spagna. Queste ultime due squadre, entrambe eliminate agli ottavi di finale, rispettivamente da Croazia e Marocco. A far rumore è anche la caduta del Belgio, che non ha superato il girone.

Per quanto invece concerne le squadre eliminate agli ottavi, ci sono anche Stati Uniti e Australia, la Corea del Sud, il Senegal, la Polonia e la Svizzera. E nei quarti di finale? Il Brasile, non giriamoci attorno, rappresenta la più grossa delle eliminazioni. La Seleçao, tra le favorite alla vittoria finale, ha ceduto alla Croazia ai rigori.

Quali sono le squadre rimaste ai Mondiali 2022

Rimangono dunque solo poche squadre rimaste ai Mondiali, come ci indica il tabellone di Qatar 2022. Chi non segue molto il calcio, o chi comunque non sta appassionandosi particolarmente alla competizione, potrebbe dunque non avere il quadro completamente chiaro. Vediamo insieme quali sono le compagini che possono ancora giocarsi la Coppa: