Serie A, dal 4 gennaio via al fuorigioco semiautomatico

In Serie A sarà introdotto il fuorigioco semiautomatico. Dopo i Mondiali in Qatar, anche nel massimo campionato italiano sarà disponile la tecnologia di ultimissima generazione in grado di riportare al computer la precisissima posizione in campo di giocatori e palla, secondo per secondo, al fine di ricostruire la partita graficamente.

A confermare la notizia è stato il presidente della Lega Lorenzo Casini in un’intervista a Rai Italia: “Siamo pronti ad applicare, anche in Italia come al Mondiale, il fuorigioco semiautomatico già dalla ripresa del campionato il prossimo 4 gennaio”.

Nel corso della trasmissione il numero uno della Lega di Serie A ha spiegato alcuni elementi del progetto di riforma del calcio italiano che verrà presentato il prossimo 15 dicembre. “Dopo la mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale – si legge in una nota – abbiamo sentito il dovere di esaminare lo stato dell’arte e proporre delle riforme che attraversano tutti gli ambiti: dal settore sportivo – per esempio migliorare la Var, migliorare i tempi effettivi – alla valorizzazione dei giovani, elemento qualificante della riforma”

COS’È IL FUORIGIOCO SEMIAUTOMATICO

Il fuorigioco semiautomatico consiste in dodici telecamere installate nello stadio, oltre a quelle delle tv, che tracciano 29 “punti-dati” di ogni singolo giocatore, indicando con ancora maggior accuratezza la sua posizione in campo. Questi dati vengono inoltrati a un AVAR dedito specificamente al fuorigioco che verifica e comunica la decisione al VAR e all’arbitro in campo.