Stephane Bancel, nato il 20 luglio 1972 a Marsiglia, è un noto dirigente d’azienda francese e attualmente ricopre il ruolo di amministratore delegato (CEO) presso la società farmaceutica e biotecnologica Moderna, nota per il suo vaccino contro il COVID-19. Prima di iniziare la sua esperienza presso Moderna, Bancel ha ricoperto il ruolo di CEO presso BioMérieux, una società francese specializzata in diagnostica. Scopriamo di più su di lui, attraverso la sua biografia, la sua carriera e la sua vita privata.

La biografia e la carriera del CEO di Moderna: studi e curriculum

Bancel ha sempre dimostrato una grande passione per la scienza, la matematica e i computer fin dall’infanzia, grazie anche alla presenza del padre ingegnere e della madre medico. Dopo aver completato gli studi di ingegneria presso la CentraleSupélec (ex École Centrale Paris) e la laurea in ingegneria biologica all’Università del Minnesota, ha conseguito un MBA presso la Harvard Business School.

Prima di entrare in BioMérieux, Bancel ha lavorato presso Eli Lilly and Company, dove ha ricoperto il ruolo di direttore delle vendite e successivamente di capo delle operazioni per il Belgio. Nel 2007 è diventato CEO di BioMérieux, dove è stato riconosciuto per aver migliorato i margini dell’azienda.

Nel 2011, Bancel ha iniziato a lavorare per Moderna come CEO, dove ha introdotto una cultura aziendale altamente riservata, con poca revisione esterna della scienza e della ricerca dell’azienda. Grazie alla notizia dell’imminente sperimentazione umana di fase 2 per il vaccino COVID-19, il prezzo delle azioni di Moderna è aumentato, portando la quota del 9% di Bancel ad un valore di oltre 1 miliardo di dollari.

Stephane Bancel ha una moglie e dei figli? News sulla sua vita privata

Stephane Bancel vive a Boston, nel Massachusetts, ed è padre di due figli. Oltre a Moderna, è anche partner di Flagship Pioneering e ha fatto parte dei consigli di amministrazione di Indigo Agriculture, Boston’s Museum of Science e Qiagen. Nel dicembre 2022, il suo patrimonio netto sarebbe stato stimato in 6 miliardi di dollari, possedendo circa l’8% di Moderna. Non sappiamo, tuttavia, news su sua moglie.