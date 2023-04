È una delle ultime staffette partigiane ancora in vita, Teresa Vergalli, vero e proprio pezzo di storia della Resistenza. La donna è stata ospite alla trasmissione Che tempo che fa di Fabio Fazio. Scopriamone insieme la vita, ripercorrendone la biografia, alcuni tratti della sua vita privata e non solo.

Chi è la staffetta partigiana: la biografia della sua avventurosa vita e i suoi libri

Teresa Vergalli nacque nel 1927 a Bibbiano, da una famiglia di contadini. Durante la seconda guerra mondiale, fu una staffetta partigiana attiva nella zona a Sud della via Emilia. All’età di soli cinque anni, assistette all’arresto del padre, che venne amnistiato dopo sette mesi. Nel 1941, mentre studiava presso una scuola magistrale a Reggio Emilia, si preparò per aiutare suo padre, già coinvolto nella resistenza e nei CLN.

Quando la guerra si intensificò nel 1943, Teresa non poté più frequentare la scuola e decise di unirsi alla resistenza come staffetta. Iniziò a percorrere tutta la zona a Sud della via Emilia, portando messaggi e documenti e accompagnando i dirigenti e i responsabili militari della provincia e dell’Italia del Nord. La sua determinazione e il suo coraggio contribuirono significativamente alla lotta contro l’occupazione nazista.

Le sue opere:

Storie di una staffetta partigiana, Editori Riuniti Univ. Press, 2012

L’invenzione della verità, DEd’A, 2009

Un cielo pieno di nodi, Editori Riuniti, 2015

Una vita partigiana, Strade blu, Mondadori, 2023

Teresa Vergalli ha un marito e dei figli? La sua vita privata

In un’intervista a Fs News, Teresa Vergalli aveva raccontato dei retroscena sulla sua infanzia: “Un giorno, all’improvviso, mi hanno detto che non potevo più andare a scuola. C’erano i bombardamenti, io frequentavo il secondo anno dell’istituto magistrale e, da un momento all’altro, non ho potuto più rivedere nessuno. Mio padre mi diceva di restare a casa e di continuare a studiare perché uscire era pericoloso. Ma io, a 16 anni, volevo contribuire a cambiare il mondo in cui vivevo, non pensavo ad altro, con le scuole chiuse e il rumore delle bombe in sottofondo”.

Sappiamo che Teresa Vergalli, attualmente, vive a Roma, e sul fronte sentimentale sappiamo che è convolata a nozze nel 1948 con Claudio Truffi. Non abbiamo notizie di eventuali figli della coppia.