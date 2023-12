Threads, l’ultima innovazione di Meta, è finalmente disponibile in Italia. Dopo un atteso lancio negli Stati Uniti il 6 luglio, l’app satellite di Instagram si propone come un “spazio di dialogo positivo”, progettato per offrire un’alternativa a Twitter, ora trasformato sotto la guida di Elon Musk. Ma cos’è questo nuovo social, come funziona e cosa significa questa parola in italiano?

Cos’è il nuovo social network di Meta collegato a Instagram e come funziona

Threads si distingue per essere una piattaforma dedicata alle comunità, dove gli utenti possono riunirsi per discutere un’ampia varietà di argomenti, da quelli di attualità a tendenze future. La sua interfaccia e le sue funzioni ricordano quelle di Twitter, ma con intenti e colori diversi.

Gli utenti hanno a disposizione un feed dove possono pubblicare micropost, rispondere, commentare, ripostare contenuti, e allegare immagini e foto. Per accedere a Threads, basta utilizzare un biglietto d’invito con nome e QR Code, facilitando così l’iscrizione e mantenendo lo stesso nome utente dell’account Instagram.

Il lancio europeo di Threads ha subito dei ritardi a causa di incertezze normative. Meta ha dovuto navigare le regolamentazioni dell’Unione Europea, rendendo la versione europea di Threads leggermente diversa da quella americana. Tuttavia, l’azienda si è impegnata a rispettare le leggi regionali e a collaborare con le autorità di regolamentazione dell’UE per garantire la conformità del prodotto.

Cosa significa Threads in italiano: la definizione del termine inglese