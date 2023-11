In un’area privata, la sicurezza è fondamentale, specialmente se si tratta di abitazioni in campagna o comunque poste in zone isolate. Avere un giardino, un cortile con piscina o l’area giochi dei bambini protetta da una recinzione è un’esigenza imprescindibile e va affrontata con il supporto di esperti del settore. I pannelli classici si tagliano a misura, possono avere altezze diverse e persino colorazioni in linea con le necessità specifiche dell’ambiente circostante.

Per acquistare pannelli per recinzioni modulari è possibile rivolgersi a realtà specializzate come Reti Rusconi, azienda di riferimento nel settore che da sempre propone soluzioni di qualità realizzate su misura per ogni singola esigenza.



La recinzione di aree private

Recintare una villa singola, a schiera, un terreno coltivato, dove vi sono animali, una zona gioco o un cortile significa quindi sia scoraggiare chi si trova al di fuori che impedire a bambini o animali da cortile di uscire accidentalmente.

Un doppio sistema di sicurezza, dunque, che passa per recinzioni autoportanti, quindi con altezza anche superiore ai due metri, oppure abbinate a muretti o sostegni in cemento.

Non a caso, questi pannelli si ancorano alla base tramite un sistema di viti oppure direttamente immergendo i pali di supporto nel cemento o nel calcestruzzo, al fine di sostenere un carico maggiore e conferire più stabilità.

La scelta del materiale, del colore e dello stile delle maglie può completare un prodotto che nasce soprattutto per risultare sicuro, versatile e particolarmente idoneo ai terreni pianeggianti o regolari.



Le caratteristiche dei pannelli modulari

I materiali metallici utilizzati per i pannelli modulari vanno dal ferro, considerato visivamente più elegante, all’acciaio zincato, fino ad arrivare a mescole in alluminio per ottenere una maggiore flessibilità.

In ogni caso, l’acciaio risulta quello che ha bisogno di meno manutenzione nel tempo, in quanto si rivela sempre particolarmente resistente alle intemperie.

Le verniciature riservate anche ai pannelli di ferro, tuttavia, consentono a chi prediliga tale materiale non solo di avere la tinta che più si addice all’estetica del proprio ambiente privato, ma anche di ottenere una resistenza maggiore. Antracite, verde e bianco sono solo alcune delle colorazioni tra le più classiche per rifinire le recinzioni.

Lo spessore delle maglie dei pannelli modulari, proprio per una migliore resa in termini di sicurezza e durata nel tempo, si assesta sempre intorno ai 5 millimetri e comunque mai sotto i 4.

La larghezza del singolo pannello, invece, può arrivare anche ai 2 metri e mezzo, mentre per quanto concerne l’altezza, oscilla tra 1 e oltre 2 metri fuori terra anche a seconda del tipo di installazione, se su terreno o su muretto.

Sarà anche fondamentale scegliere la configurazione delle maglie, che possono risultare più o meno fitte, con elementi posti trasversalmente solo nella parte superiore, oppure distribuiti per l’intera altezza del pannello. Se non per una mera questione di privacy, la scelta dipende molto soprattutto da un fattore legato al design e alla leggerezza visiva che si vuole conferire.



Colori e design delle recinzioni modulari

Se per quanto concerne la robustezza e la sicurezza si questi pannelli non vi sono dubbi, tutto ciò che è legato all’estetica diventa molto personale: c’è chi può preferire una serie di pannelli color antracite anche in un contesto bucolico, o chi ama il verde e intende integrare la recinzione alla propria zona privata anche a livello paesaggistico.

Non è raro trovare pannelli verniciati in bianco, in base a uno spirito più moderno e solare, magari soprattutto nelle zone marittime. In realtà, non c’è limite alla creatività se alla base vi sono materiali eccellenti e sicuri.