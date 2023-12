Acquisti online in Italia, uno studio di Codici Coupon ne evidenza le tendenze

Che gli italiani si affidino ormai al commercio online per acquisti di qualsiasi tipo è cosa nota, ma quali sono i settori che attirano di più l’interesse dei consumatori nell’e-commerce? Per rispondere a questo quesito e capire meglio le tendenze di acquisto del grande pubblico, Codici-Coupon.it, noto portale incentrato sulla pubblicazione di codici sconto e coupon online, ha condotto un’analisi approfondita, che ha dato risultati spesso sorprendenti.

Voli e soggiorni in albergo: impossibile rinunciare alle vacanze

Con un inaspettato 33.01%, svetta al primo posto il settore di viaggi e vacanze. Sfruttando al massimo le possibilità che il web offre, infatti, sono moltissimi i consumatori che tendono ad acquistare online vari pacchetti vacanze, così come voli e soggiorni in albergo. Emerge così in modo evidente l’eterna passione e amore del popolo italiano per il vivere nuove esperienze e l’ampliare le proprie conoscenze.

Abbigliamento e accessori: lo stile italiano non delude

L’Italia è nota nel mondo per il suo ineguagliabile stile e la moda che emerge anche nella vita di tutti i giorni. I dati che vedono il commercio online di abiti, scarpe e accessori attestarsi con un ottimo 14.82% dimostrano quando questo settore sia fiorente, con i consumatori sempre alla ricerca di offerte online per le ultime tendenze.

Tecnologia all’avanguardia: il successo di elettronica e informatica

La presenza e l’importanza della tecnologia nella vita di tutti i giorni viene sottolineata ancora una volta dai dati sulle tendenze di acquisto, che vedono un solido 10.12% coperto dal settore dell’elettronica e dell’informatica. Gli italiani dimostrano, infatti, un grande interesse in smartphone, computer, gadget e device di ultima generazione.

Lavori manuali e vita domestica: un rinnovato interesse per fai da te e giardinaggio

Il comfort casalingo è da sempre stato un interesse primario per molti italiani, ma dopo la pandemia, che ha visto la gran parte della popolazione trascorrere molto tempo in casa, lo è diventato ancora di più. Con un 8.53% di preferenze, il settore degli articoli per casa, giardino e fai da te ha avuto un’impennata che dimostra un grande interesse per i lavori manuali tesi al miglioramento della vita domestica e degli ambienti esterni.

Salute e cura della persona: un settore in crescita sul web

L’interesse per la salute e la cura della persona sembra crescere in modo costante, con il settore del benessere che si attesta sul 5.43% e quello delle farmacie sul 5.41%. Che si tratti di articoli di bellezza o di prodotti sanitari, gli italiani subiscono sempre più il fascino dell’acquisto online.

Nuove abitudini di acquisto: l’e-commerce conquista gli italiani

Dallo studio di Codici-Coupon.it, quindi, emerge in modo evidente la sempre maggiore propensione del grande pubblico ad acquistare online. Che sia per viaggi, moda, tecnologia, casa o benessere, i settori maggiormente prediletti, le abitudini di acquisto degli italiani si stanno spostando sempre più sul web, di cui apprezzano la convenienza, le possibilità e la vasta offerta.