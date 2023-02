“Non venite in Puglia”, dice un ironico detto molto in voga negli ultimi anni sui social network. In effetti, sebbene sia il Salento, spesso, a rubare l’attenzione, e sebbene altre località come Polignano a Mare siano forse più pubblicizzate, esistono delle perle ‘nascoste’ che questa terra regala ai suoi visitatori. Come, ad esempio, la città di Trani, di cui passiamo in rassegna la storia, e raccontiamo cosa vedere.

La storia di una delle città più interessanti della Puglia

La città di Trani, situata sulla costa adriatica della Puglia, è forse una delle gemme più deliziose della Puglia. Ricca di storia, cultura e bellezze naturali che la rendono un luogo perfetto per una visita, rappresenta un’ottima opzione per una breve permanenza per chi decide di trascorrere un weekend a Bari, ma anche per chi sceglie di visitare il Gargano.

La storia di Trani risale a tempi antichi, quando era una colonia greca chiamata Turenum. Nel corso dei secoli, la città fu governata da vari imperi e regni, tra cui i Romani, i Bizantini, i Normanni e gli Svevi. Nel Medioevo, Trani divenne un importante porto per il commercio con l’Oriente e un centro culturale per i giudei. Famosa per la sua architettura medievale e per i suoi monumenti, uno dei suoi principali simboli è senza dubbio la Cattedrale di Trani, una meravigliosa chiesa romanica costruita nel XII secolo con una facciata a due piani, un rosone e un campanile a pianta quadrata. L’interno della cattedrale è altrettanto spettacolare, con le sue colonne di marmo bianco e i suoi mosaici.

Cosa visitare a Trani: scorci, monumenti e attrazioni da non perdere

Se è vero che la Cattedrale ruba l’occhio, altrettanto bello è il Castello Svevo, una fortezza normanna costruita nel XII secolo che si affaccia sul mare. All’interno del castello, è possibile visitare il Museo della Città, che ospita una collezione di manufatti e reperti che raccontano la storia di Trani.

Ma questa città è famosa anche per il suo porto, che offre una vista panoramica del mare e della città vecchia, e che rappresenta l’ingresso in un centro storico dove i sapori forti della tradizione rendono indimenticabile questo soggiorno anche dal punto di vista enogastronomico. Davvero una meta da cerchiare in rosso.