La Roma è in finale di Europa League. I ragazzi di José Mourinho conquistano un prezioso 0-0 sul campo del Bayer Leverkusen e, in virtù dell’1-0 dell’andata, vanno dritti a Budapest. Dopo l’Inter in finale di Champions, un altro tassello tricolore nelle competizioni europee di quest’anno, in attesa di Juventus e Fiorentina. Ma quando escono e a che prezzo i biglietti della Roma per la finale di Europa League 2023?

Prezzi per assistere alla finalissima di Istanbul: le categorie dello stadio

La finale di Europa League 2023 si giocherà alla Puskás Aréna di Budapest (Ungheria) mercoledì 31 maggio alle ore 21:00. Il periodo di richiesta dei biglietti per la finale di Europa League presso la Puskas Arena è terminato il 28 aprile alle 14:00. Non si accettano più richieste. Su un totale di 63.000 biglietti disponibili, 46.800 sono stati destinati al pubblico generale e ai tifosi. Ogni squadra finalista riceverà 15.000 biglietti, mentre i biglietti restanti saranno venduti sul sito della UEFA.

Come nel 2022, anche per quest’anno i biglietti erano disponibili in quattro categorie di prezzo:

Categoria 4: €40

Categoria 3: €65

Categoria 2: €100

Categoria 1: €150

Per gli spettatori con disabilità, i biglietti erano al prezzo di €40 (corrispondente alla Categoria 4) e comprendevano un biglietto gratuito per un accompagnatore.

Biglietti Roma Finale Europa League 2023: quando escono, come comprarli

Il processo di vendita dei biglietti per la finale è avvenuto attraverso il sito UEFA.com. Tuttavia, la distribuzione dei biglietti destinati ai tifosi delle squadre finaliste viene gestita direttamente dai club, ognuno dei quali riceve 15.000 tagliandi da offrire ai propri sostenitori.

La vendita su UEFA.com non segue l’ordine di arrivo delle richieste. Invece, i biglietti vengono assegnati tramite un’estrazione effettuata alla fine del periodo di richiesta dei biglietti. Sul sito, si poteva scegliere di partecipare all’estrazione indipendentemente dal risultato delle semifinali, o solo nel caso in cui la propria squadra si fosse qualificata.

Tuttavia, i dettagli sulla vendita dei biglietti da parte dei club e i prezzi dei biglietti per i tifosi delle due squadre finaliste non sono stati ancora resi noti. I tifosi della Roma dovranno dunque aspettare il 19 o il 20 maggio o, ancora, oltre. Intanto, consigliamo di monitorare il sito ufficiale della UEFA.