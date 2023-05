È Inter contro Manchester City la finale di Champions League 2023. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di calcio, un momento storico per i nerazzurri – di nuovo all’ultimo atto dopo l’impresa del 2010 – e per i Citizens, in cerca del primo successo della loro storia. Ma chi sarà l’arbitro di questa finale di Champions League?

Arbitro della finale di Champions League 2023: chi dirigerà Inter-City?

Abbiamo appena appreso dell’avversaria dell’Inter, ovvero il super Manchester City di Guardiola. Ma chi dirigerà la partita? Parte già il toto-arbitro per la finale di Champions League 2023 che si giocherà a Istanbul.

Iniziamo subito a escludere alcune ipotesi: come è ovvio, l’arbitro non sarà né italiano né britannico. Non ci saranno, dunque, né Daniele Orsato, né Michael Oliver, indubbiamente tra i migliori fischietti in circolazione. Non dovrebbe esserci neppure il polacco Szymon Marciniak, che ha già arbitrato la finale dei Mondiali.

Intanto, ecco la classifica della Top 10 degli arbitri del 2022 secondo l’IFFHS, con la quale potremmo farci un’idea di chi potrebbe essere l’arbitro per la finale di Champions League 2023.

Szymon Marciniak, Polonia (150 punti) Daniele Orsato, Italia (65 punti) Clement Turpin, Francia (40 punti) Michael Oliver, Inghilterra (35 punti) Victor Gomes, Sudafrica (25 punti) Slavko Vincic, Slovenia (20 punti) Danny Makkelie, Paesi Bassi (15 punti) Anthony Taylor, Inghilterra (15 punti) Patricio Loustau, Argentina (10 punti) Cesar Ramos, Messico (10 punti)

Quanto guadagna un fischietto all’ultimo atto della Coppa dalle grandi orecchie?

Ma quanto guadagna l’arbitro della finale di Champions? I compensi degli arbitri aumentano progressivamente con l’avanzamento dei turni di gioco. Dalla fase dei quarti di finale in poi, gli arbitri classificati come “First” vedono aumentare il loro compenso da 2.700 euro a 3.700 euro, mentre gli “Elite”, la categoria più alta, ricevono un aumento da 5.000 euro a 6.000 euro circa.