Calendario Serie A, le partite in tv e streaming della 28ª giornata su Sky e Dazn

Venerdì 26 giugno riparte la Serie A con la 28ª giornata di campionato. La prima gara si disputerà all’Allianz Stadium con la sfida tra Juventus e Lecce. Una partita che sulla carta sembra dall’esito scontato ma che potrebbe regalare non poche sorprese, soprattutto dopo l’1-1 dell’andata.

Juventus-Lecce sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Calcio e in streaming gratis solo per gli abbonati alla pay tv tramite l’applicazione Sky Go. In alternativa la gara sarà disponibile in streaming anche sul servizio Now Tv che mette a disposizione degli utenti la possibilità di acquistare vari pacchetti, tra i quali anche quello giornaliero.

Anche per la ventottesima giornata di Serie A, il servizio streaming DAZN trasmetterà tre gare in diretta esclusiva: Lazio-Fiorentina sabato alle 21:45, Milan-Roma domenica alle 17:15 e Sassuolo-Verona domenica alle 19:30.

Serie A, il calendario delle partite in tv su Sky

Juventus-Lecce, venerdì 26 giugno ore 21.45

Brescia-Genoa, sabato 27 giugno ore 17.15

Cagliari-Torino, sabato 27 giugno ore 19.30

Napoli-Spal, domenica 28 giugno ore 19.30

Sampdoria-Bologna, domenica 28 giugno ore 19.30

Udinese-Atalanta, domenica 28 giugno ore 19.30

Parma-Inter, domenica 28 giugno ore 21.45

Serie A, il calendario delle partite in streaming su DAZN

Lazio-Fiorentina, sabato 27 giugno ore 21.45

Milan-Roma, domenica 28 giugno ore 17.15

Sassuolo-Verona, domenica 28 giugno ore 19.30