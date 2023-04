Carlo Pacifici è il nuovo presidente dell’AIA. L’ex fischietto della sezione di Roma 1 sarà il nuovo massimo dirigente dell’Associazione Italiana Arbitri. Pacifici subentra dopo le dimissioni di Alfredo Trentalange, deferito per il caso D’Onofrio, il capo della procura arbitrale arrestato per un traffico internazionale di droga. Scopriamo insieme chi è Carlo Pacifici, analizzandone la biografia e la carriera, ma anche alcuni tratti della sua vita privata.

Biografia, carriera e presenze dell’ex arbitro ora presidente dell’AIA

Carlo Pacifici ha iniziato la sua carriera nel 1975 e, dopo vent’anni, ha fatto il suo esordio in Serie A il 21 maggio 1995 durante la partita Reggiana-Brescia, che si è conclusa con una vittoria per 2-0. Questo ha segnato l’inizio di una carriera di successo come dirigente arbitrale, che lo ha portato a diventare uno dei migliori formatori della scuola arbitrale a livello regionale e nazionale.

La sua esperienza include il ruolo di Vice-Commissario CAN D (1995-1997), Presidente del CRA Lazio (2006-2009), Commissario CAI (2009-2013) e Commissario CAN D (2013-2017). Nel marzo del 2021 è stato nominato membro del Comitato Nazionale AIA. Nel 2016 è stato inserito nella Hall of Fame della Sezione di Roma “Generoso Dattilo”, una grande onorificenza per la sua carriera di successo.

Carlo Pacifici ha una moglie e dei figli? Poche news sulla sua vita privata

Al fianco di Pacifici, benvoluto dalla FIGC, ci sarà il vicepresidente Alberto Zaroli: insieme dovranno mettere in pratica i punti di un programma intitolato “Rivolti al futuro. Sempre”. Al centro, il contrasto alla violenza sugli ufficiali di gara. Non abbiamo notizie circa la vita privata di Carlo Pacifici, che ci sembra una persona davvero molto riservata circa la sua sfera più intima. Non sappiamo, dunque, se abbia una moglie e dei figli.