Serie D, la vittoria sfugge alla Nocerina: è 2-2 col Gladiator

La Nocerina pareggia 2-2 contro il Gladiator sotto il diluvio del “San Francesco”. Sammaritani in vantaggio con Marianelli, pareggio di Maletic su rigore, sorpasso di Ziello e pareggio nerazzurro con Messina. Tutte le reti sono arrivate nella ripresa. I molossi, dunque, rimontano e poi gettano la vittoria, nonostante la superiorità numerica per la doppia ammonizione al calciatore ospite Squerzanti. Un pari che non accontenta di certo la Nocerina, tuttavia ancora fuori dalla zona calda, considerando il pareggio tra Afragolese e Nardò.

Primo tempo davvero amaro di emozioni, quello che vivono i 1200 spettatori circa presenti. Dopo soli cinque minuti la Nocerina si rende pericolosa con una girata di Talamo all’interno dell’area di rigore, respinta da Bufano in maniera efficace. Al 20′ il colpo di testa di Romeo si perde di pochissimo sul fondo.

Passiamo alla ripresa, dove dopo cinque minuti arriva il gol del Gladiator: Marianelli, di testa, insacca alle spalle di Stagkos per l’uno a zero ospite. La reazione della Nocerina è veemente: il fallo di mano di Squerzanti porta al calcio di rigore per i molossi, trasformato da Maletic. Lo stesso Squerzanti rimedia una seconda ammonizione e lascia i suoi in dieci. Al 70′, sorpasso Nocerina: un gran tiro da fuori di Ziello buca il portiere ospite Bufano per il vantaggio molosso. Neanche il tempo di gioire, che ci pensa Messina, al 72′, a regalare la rete ai nerazzurri.