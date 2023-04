“Napoli siamo noi. Presidente e tifosi uniti per vincere!”. Termina la contestazione dei tifosi del Napoli contro De Laurentiis. Una foto pubblicata sugli account social del presidente azzurro e dello stesso club partenopeo testimonia la pace avvenuta tra il tifo organizzato e i vertici della società campana.

Tifosi del Napoli contro De Laurentiis, arriva la pace: riprende il tifo

Un incontro di quasi due ore all’interno dello stadio Maradona per sancire un vero e proprio armistizio, quello tra gli ultras e De Laurentiis, con tanto di foto sorridente con tutti i capi ultras delle curve. Riparte il dialogo, con il tifo organizzato che, a questo punto, dovrebbe riprendere a sostenere gli azzurri già dalla gara contro il Verona in programma questo sabato alle ore 18.

Proprio ieri al massimo dirigente partenopeo è stata rafforzata la sicurezza personale su disposizione della Prefettura di Napoli, in seguito agli avvenuti attriti tra le parti. Se sarà una tregua momentanea o un vero e proprio accordo, lo vedremo con il tempo, in particolar modo durante la sfida contro il Milan in Champions League, in cui occorrerà un “Maradona” caldissimo per spingere gli azzurri alla rimonta.