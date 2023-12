Il napoletano continua a essere un idioma affascinante e significativo per la cultura mediterranea, specialmente durante le festività natalizie. Con l’arrivo del Natale 2023, ecco una selezione di frasi in dialetto napoletano che si adattano perfettamente per condividere auguri festivi su WhatsApp e Facebook.

Auguri di Natale in napoletano: le più belle e famose frasi per il 2023

Il napoletano, patrimonio Unesco, con la sua capacità unica di evocare simboli e storie, si presta magnificamente per augurare un caloroso buon Natale. Ecco alcune frasi aggiornate per il 2023:

Comm è bell’ Natale, a sera d’a Virgilia è tutta n’allegria p’a nascit’e Gesù. A tavola apparicchiata, l’arber’allumminato. ‘O presepio sta stutato pecchè a mezzanotte s’add’appiccià. Mamma’ ‘int ‘a cucina prepara ’e cose bbone e frie ‘o capitone ca nun ce pò mancà! “‘A casa è chin ‘e fummo!“-allucca già papà – “arape ‘stu balcone, ca nun se pò respira’!“ O’ nonno friddugliuso annanz’a nu vrasere ch’e mmane dint’e mane se piglia tutt’o calore! Natale è pruvverenza, ce penz’ ‘o Bambiniello: ‘o ricco e ‘o puveriello, a tutti fa campà!

“Natale è nu mumento magico, ‘na festa ca rinnova l’anim’. Auguri a tutti, cu’ core sincero e gioia infinita!”

Le frasi più divertenti per WhatsApp e Facebook in dialetto partenopeo

Per aggiungere un tocco di allegria e umorismo ai tuoi messaggi di auguri, ecco alcune frasi divertenti in napoletano:

Che fai a Natale? Io mi metto a tavola. E a Capodanno? Me soss! Auguri di Buone Feste!

– Pascà, ma comm’ è, mangi bendato? – Eh, ‘o miereco m’ha ditto che a Natale nun pozz’ vere’ ‘o magna’! Buon Natale!

“Che fai a Natale 2023? Io? Mm’azzecco a tavula e nun me ne vaco cchiù! Buon Natale a tutti!”

Auguri di Natale in napoletano: le frasi più belle sul Napoli Calcio

Per gli appassionati del Napoli, le feste natalizie sono l’occasione perfetta per condividere la passione per la squadra del cuore. Ecco alcune frasi a tema calcistico: