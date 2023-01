Torna una tradizione molto amata dai salentini: la Focara di Novoli. Un appuntamento che fa di nuovo capolino nell’agenda degli amanti delle feste popolari e, soprattutto, di chi abita quella magica terra che è il Salento. Ecco dunque tutto ciò che vi serve sapere per seguire la Focara di Novoli 2023 in diretta tv e in streaming, con il programma della festa e gli ospiti che dovrebbero essere presenti.

Il programma e gli ospiti della tradizionale festa popolare

Sono attesi nel centro salentino numerosi visitatori per l’appuntamento tradizionale, nell’ambito del ricco programma delle festività in onore del patrono della città, Sant’Antonio Abate. La Focara di Novoli torna ad animare i cuori di tutti coloro i quali sono legati a questa tradizione.

L’evento si terrà in piazza Schipa, a partire dalle ore 20.30, con ingresso gratuito. Tanti gli ospiti di spessore: ci saranno, infatti, i concerti di Sud Sound System, Cesare Dall’Anna e Antonio Castrignanò. Tutti pronti per ammirare lo spettacolo a cui hanno lavorato circa 25 volontari, coordinati dai costruttori Renato De Luca e Claudio De Blasi. L’accensione sarà accompagnata da uno spettacolo piromusicale, affidato alla ditta Pirotecnica Moderna di Giovanni Padovano di Genzano di Lucania (PZ).

Dove vedere l’accensione della Focara di Novoli 2023 in tv e streaming

Non tutti potranno ovviamente essere presenti per seguire la Focara di Novoli 2023 dal vivo. In soccorso di tutti loro, c’è la diretta tv di Antenna Sud. L’emittente regionale pugliese metterà a disposizione di tutti coloro i quali vorranno seguire l’evento in chiaro la copertura totale di tutta la festa popolare.

Sarà possibile seguire la Focara di Novoli anche in streaming, grazie al servizio messo a disposizione dal portale di Antenna Sud. Non ci sarà bisogno di effettuare alcuna registrazione: tutto ciò che occorrerà sarà visitare il sito e avere una connessione a Internet sufficientemente potente per seguire l’evento.