Comprare le arance per combattere il cancro. Torna l’iniziativa di AIRC in tantissime piazze italiane. Sabato 28 gennaio sarà tempo di Arance della Salute 2023, l’appuntamento annuale con i volontari dell’Associazione Italiana per la Ricerca contro il Cancro. Saranno in tantissimi, ci auguriamo, coloro i quali vorranno fare beneficenza acquistando le arance per la ricerca. Vediamo insieme quali saranno le piazze dove trovarle.

Quali sono le date dell’iniziativa e i prezzi per comprare le arance

Come per l’edizione 2022, anche per quest’anno potremo acquistare le Arance della Salute. Sabato 28 gennaio i volontari, in tutta Italia, distribuiranno reticelle di arance rosse coltivate in Italia a fronte di una donazione di10 euro, marmellata d’arancia (6 euro) e miele ai fiori d’arancio (8 euro).

Anche questa volta, l’unico intento di chi comprerà le arance, e soprattutto dei volontari che si mobiliteranno per l’iniziativa, sarà il supporto alla ricerca contro il cancro. I fondi raccolti contribuiranno infatti al finanziamento di circa 6.000 ricercatori per rendere il cancro sempre più curabile. Per quest’anno il claim della campagna è “La salute nelle nostre mani”; una sintesi dell’impegno di AIRC per sensibilizzare la popolazione a donare per la ricerca.

Arance della Salute 2023, in quali piazze italiane si terrà l’iniziativa AIRC?

Ma in quali piazze italiane si terrà Arance della Salute 2023? Il portale ufficiale dell’iniziativa ha scelto di mettere a disposizione degli utenti una pagina in cui, digitando il proprio indirizzo, è possibile conoscere la piazza italiana più vicina all’utente.

I volontari saranno presenti in tutte le principali città italiane e in tantissime cittadine. Le parole di Federico Caligaris Cappio, Direttore Scientifico di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro: “La prevenzione è uno dei principali strumenti per ridurre le probabilità di sviluppare un cancro ed è alla nostra portata ogni giorno. Se la diagnosi precoce permette di anticipare il momento in cui si scopre un tumore, altri semplici interventi consentono di contenere il rischio che alcuni tumori si presentino. Abitudini e comportamenti più salutari potrebbero evitare la comparsa di circa un tumore su tre”.