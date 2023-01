Torna una delle feste più amate dai bustocchi, ma anche dal resto dei lombardi: la Giobia di Busto Arsizio arriva alla sua edizione 2023. Dopo due edizioni limitate dalle restrizioni della pandemia, ritorna la normalità per la festa popolare, con il grande falò dei fantocci e la risottata in piazza Vittorio Emanuele. Scopriamo insieme il programma della Giobia 2023.

Una festa popolare molto sentita: la leggenda della strega del Varesotto

La festa della Giobia di Busto Arsizio trae origine da una consuetudine che ormai da tantissimi anni viene portata avanti nel Varesotto. In molti comuni, infatti, c’è l’usanza di preparare un falò nell’ultimo giovedì del mese di gennaio, che assomiglia ad una strega, appunto, la Giobia.

Secondo la leggenda, la Giobia abitava nei boschi del Varesotto, ed entrava nelle case per rapire i bambini per nutrirsene. Al passaggio della strega, tutto diventa ghiaccio; è per questo che il fuoco, appunto, serve per tenerla lontana.

Programma Giobia Busto Arsizio 2023: tutti i falò

Il Comune di Busto Arsizio ha annunciato che i falò partiranno dalle ore 19, con quello tradizionale di piazza Vittorio Emanuele; dalle 19.30 inizia la cena, con la risottata tradizionale: spazio al risotto con la luganiga, accompagnato da un bicchiere di vino rosso e dal dolce tipico del periodo invernale, le chiacchiere, offerte dal panificio Colombo.

L’elenco con tutte le Giobie di Busto Arsizio per questa edizione 2023: