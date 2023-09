È uno dei volti più competenti e affascinanti del giornalismo Rai, Giulia Stronati, che cura i programmi “Calcio Totale Estate”, e soprattutto la storica trasmissione “90° Minuto”. Una lunga carriera, quella di Stronati, prima di approdare alla tv di Stato; scopriamone insieme i tratti salienti, ripercorrendone la biografia.

Chi è la giornalista Rai: la sua biografia e la sua carriera

Giulia Stronati è uno dei volti più importanti di “90° Minuto”, il celebre programma Rai dedicato al calcio italiano. Ma il suo cammino professionale è ricco di tappe significative e diverse.

La giornalista ha iniziato il suo percorso accademico studiando giurisprudenza, un punto di partenza lontano dai campi da calcio. Tuttavia, la sua innata passione per il giornalismo ha rapidamente preso il sopravvento, spingendola a esplorare il mondo della comunicazione, iniziando con contributi radiofonici e articoli per periodici.

Ha consolidato la sua esperienza professionale lavorando in diversi ambiti del giornalismo, dalla cronaca alla politica, per poi focalizzarsi sul calcio, con un percorso che l’ha vista protagonista in Telelombardia, Rai, Sportitalia e Gazzetta dello Sport.

Prima del suo attuale impegno in Rai, Giulia ha vissuto un’importante esperienza in Eleven Sports, un passaggio che ha arricchito ulteriormente il suo bagaglio professionale. In Eleven, ha condotto “ParliamoC”, un format innovativo dedicato alla Serie C, offrendo un palco ai club per discutere in profondità le diverse tematiche legate al campionato più esteso d’Italia.

Giornalista pubblicista di lunga esperienza sia nella carta stampata che in TV, ha assunto il ruolo di brand ambassador nei match of the week, guidando il team sul campo e realizzando interviste con calciatori e addetti ai lavori.

Giulia Stronati ha un fidanzato? Ecco come si descrive nella vita privata

Se della carriera di Giulia Stronati abbiamo potuto parlare, non si può dire tanto altrettanto della sua vita privata. Non sappiamo, infatti, nulla dello status sentimentale della giornalista, né se abbia un fidanzato o un marito.

Del suo carattere ha parlato in un’intervista del 2018 al blog “Viaggio Magico”: “Il punto forte del mio carattere? Direi la solarità, sono molto estroversa e mi piace conoscere nuove persone e stare in compagnia. Mi ritengo determinata: mi impegno sempre al massimo per raggiungere gli obiettivi che mi sono prefissata. Può sembrare banale, ma non tutti hanno la fortuna di fare ciò che piace e ti appassiona nella vita. Per questo mi reputo fortunata perché in questo momento faccio qualcosa che mi soddisfa e stimola professionalmente tutti i giorni”.