Industria Esport, i videogiochi stanno diventando sempre più popolari?

Il settore dell’industria dei videogiochi e degli Esport sta diventando sempre più importante nel panorama mondiale. Milioni di ragazzi e adulti dedicano ore della giornata a giocare ai videogiochi e, negli ultimi anni, cresce sensibilmente il numero di tornei di Esport che attirano migliaia di giocatori provenienti da tutte le parti del mondo.

Alcuni degli Esport più famosi riguardano giochi come FIFA oppure League of Legends. Ma quali sono le motivazioni che spingono in alto la fama di questo nuovo settore? Scopriamolo nelle prossime righe di questo articolo.

Comprendere l’ecosistema degli Esport

La maggior parte delle proiezioni prevede che il settore dell’Esport supererà il miliardo di dollari di entrate per la prima volta quest’anno. Il denaro arriva nell’industria attraverso diversi canali come i media, la vendita dei biglietti per accedere agli eventi live, la vendita del merchandising e gli acquisti in game. Tuttavia, sembra che il 69% dei profitti arrivi dalla pubblicità.

Ad esempio, Asia-Pacifico, Nord America e Europa sono i primi tre mercati per quanto riguarda entrate e pubblico. Il primo rappresenta oltre la metà con una percentuale del 57%. Nel frattempo, il Nord America dovrebbe raggiungere i 300 milioni di dollari di entrate degli Esport quest’anno, mentre l’Europa dovrebbe raggiungere i 138 milioni di dollari. Invece, il resto del mondo occupa solamente il 15% delle entrate totali degli Esport.

Bisogna sottolineare come un mercato in forte crescita è quello dell’America Latina che dovrebbe raggiungere i 42 milioni di dollari di entrate a partire dal 2023.

Il futuro dell’industria degli Esport sarà probabilmente alimentato dai dispositivi mobile. Ciò è molto importante perché consentirà di ridurre le barriere di ingresso e permetterà a nuove orde di fan e pubblico di accedere all’industria.

Tendenze di crescita nell’industria degli Esport

I videogiochi competitivi continuano ad essere sempre più apprezzati nella cultura popolari. Ciò contribuisce ad attirare l’attenzione di investitori e brand che vogliono esserci durante questi eventi.

Infatti, ci sono circa 30 milioni di spettatori mensili di Esport nel 2022 con un aumento di circa l’11,5% rispetto al 2021. Come detto, questa diffusione ha contribuito anche alla crescita degli investimenti nel settore e delle entrate dell’industria.

Le piattaforme di streaming più famose come Twitch e YouTube contribuiscono all’esplosione di un settore in continua crescita. Queste opzioni consentono agli utenti di connettersi direttamente con i giocatori e le squadre.

Inoltre, alcune aziende di Esport come FaZe Clan, si stanno pian piano muovendo in modo aggressivo con iniziative riguardanti il merchandising.

Secondo quanto riferito da Rick Yang, partner di NEA, una società di capitali di rischio che investe negli Esport, gli Esport rappresentano il mainstream dei giochi e il capovolgimento del paradigma. Infatti, i giocatori diventano dei veri e propri professionisti per competere ai massimi livelli partecipando ai tornei e vincendo premi in denaro.

Il flusso di entrate del settore Esport

Pertanto, il settore ha assistito ad un incredibile aumento degli investimenti da parte di venture capitalist e anche da private equity. Si stima che il valore degli investimenti negli Esport sia raddoppiato dal 2018, passando a 4,5 miliardi di dollari da solo 490 milioni di dollari. Si tratta di un tasso di crescita incredibile del 837%.

Questi investimenti vengono distribuiti ai giocatori in tutto l’ecosistema, dalle organizzazioni di Esport, agli operatori di tornei, alle emittenti digitali, consentendo all’intero sistema di crescere e progredire.

Conclusioni: un settore in forte crescita

Il settore dell’Esport è in forte crescita e nei prossimi anni continuerà a focalizzare l’attenzione di un numero sempre più crescente di investitori. Con l’avvento del metaverso e della realtà aumentata, l’industria potrebbe ricevere quella spinta necessaria a consacrarsi definitivamente come una delle industrie più profittevoli del mondo. Quanto tempo accadrà prima che vedremo i tornei di Esport anche in televisione?