Mariagrazia Donadoni, Miss Bergamo 2019 si racconta a Zetanews

Chi pensa che la sua dote più grande sia la bellezza, per quanto possa essere colpito dal suo immenso fascino, si sbaglia. Perché Mariagrazia Donadoni è molto, molto di più. Simpatia, intelletto e giovialità tracciano una personalità, quella di Miss Bergamo 2019, molto incisiva, determinata, positiva. Noi di Zetanews abbiamo avuto il piacere di intervistarla in esclusiva.

Chi è Mariagrazia Donadoni: biografia, età e altezza di Miss Bergamo 2019

Mariagrazia Donadoni è nata a Bergamo il 27 settembre 2000. Dunque, al momento in cui scriviamo, la sua età è di 18 anni. Un metro e settantacinque di altezza, ha una sorella più piccola di quattro anni, e da qualche giorno ha terminato il suo percorso al liceo linguistico di Merate. Ha studiato tre lingue: spagnolo, tedesco, inglese, ma ha raccontato di aver frequentato anche alcuni corsi di francese.

Appassionata di marketing e comunicazione, ha intenzione di proseguire i propri studi: “Ho intenzione di iscrivermi alla facoltà di Scienze della comunicazione, all’Università di Bergamo. Il mondo del digital marketing, in particolar modo per quanto riguarda l’influencer marketing, mi ha sempre affascinato tantissimo“.

Com’è iniziata l’avventura nel campo della moda? “A 13 anni ho fatto la mia prima sfilata ad una festa del mio paese, Caprino Bergamasco, per un negozio di abbigliamento. È stata questa la scintilla che mi ha fatto appassionare in questo mondo! L’anno successivo sono entrata nell’MBF, un’agenzia di Bergamo, per poi passare, grazie ai lavori che ho svolto, alla zona milanese, in due diverse agenzie, nelle quali sono cresciuta molto a livello professionale. Ho partecipato a vari show, sfilate, shooting, grazie ai quali ho migliorato la mia tecnica“.

L’ascesa di Mariagrazia è stata senza dubbio rapida: “Nel 2017 ho partecipato a The Best Model of Europe, in Spagna, arrivando prima alla fase nazionale e terza a quella europea. Quest’anno mi sono decisa a iscrivermi a Miss Italia per mettermi in gioco. È sempre stato un mio sogno, dunque, perché no, voglio arrivare sempre più avanti“.

Mariagrazia Donadoni Miss Bergamo 2019, le emozioni della modella: “Un orgoglio rappresentare la mia città”

Una delle esperienze più significative della carriera della giovane reginetta di Bergamo è stata la partecipazione al concorso di Miss della sua città, del quale ha conquistato l’edizione 2019: “Un’esperienza bellissima, in cui ho avuto l’occasione di incontrare anche figure di spicco. È stata una battaglia molto dura, avevo delle compagne molto belle. E poi, tutte volevamo quel titolo: da buona bergamasca rappresentare la propria città è solo un orgoglio. Quando sono stata incoronata Miss Bergamo è stato un momento magico: mi sono sentita fiera di portare il nome della sua città alle regionali. Quel titolo ha avuto un significato molto forte e profondo“.

Modella ufficiale per la prima maglia dell’Atalanta, non nasconde la sua passione per i colori nerazzurri: “Proprio a Miss Bergamo ho avuto l’occasione di incontrare Papu Gomez, altri giocatori dell’Atalanta, e i dirigenti, compreso il presidente Percassi“.

I grandi amori di Mariagrazia: “Canto, fotografia, ma soprattutto la natura”

Chi è Mariagrazia Donadoni nella vita di tutti i giorni? “Amo essere fotografata, ma anche scattare: sono un’appassionata di fotografia. Ho una personalità molto artistica, che mi porta a cercare ogni giorno qualcosa di nuovo, e a ‘giocare’ sul mio stile. Già a 13 anni mi mettevo davanti allo specchio e mi truccavo! Non ho però mai voluto aprire questa mia passione al pubblico“.

Ascoltarla è un piacere. Non solo perché è una grande intrattenitrice, ma anche per la sua voce melodiosa. Non a caso, uno dei suoi grandi amori è il canto: “Questa passione me l’ha trasmessa mia madre…ad ogni tappa di Miss Italia ho cantato una canzone differente! Non ho mai preso lezioni, ma questo mondo mi affascina molto“.

Ma qual è il grande amore di Mariagrazia? “Ma non c’è solo la moda, con tutto ciò che comporta, tra shooting e sfilate, ma anche e soprattutto il mondo della natura. Sono molto affezionata agli animali, in particolar modo ai cavalli: ne possiedo ben due. Un amore, questo, che mi ha trasmesso papà: fin dall’età di tre anni ero in sella a un cavallo!“.

Ha conquistato anche noi, siamo sicuri che conquisterà anche voi. Questo è il profilo Instagram ufficiale di Mariagrazia Donadoni, che contiene le foto più belle di Miss Bergamo 2019.