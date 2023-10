È sempre in prima linea quando si parla di attivismo e di battaglie umanitarie, Miriam Falco, attivista di Ultima Generazione. Un profilo certamente interessante, particolarmente seguito da un pubblico giovane che in lei si riconosce, e che molto spesso vediamo anche in tv come ospite in diversi programmi. Scopriamo di più su di lei.

La biografia dell’attivista di Ultima Generazione

Miriam Falco ha iniziato il suo percorso accademico presso l’Università Orientale di Napoli, conseguendo una laurea in Relazioni Internazionali e Diplomatiche. Attualmente sta proseguendo i suoi studi presso l’Università Statale di Milano, specializzandosi in Lettere Moderne. La sua ricerca si focalizza su un argomento interdisciplinare che unisce neuroscienze e psicologia, esplorando il rapporto empatico tra lettore e personaggio.

A livello internazionale, Falco ha trascorso due anni a Barcellona, durante i quali ha perfezionato le sue competenze linguistiche in inglese e spagnolo. In quel periodo ha lavorato per la Microsoft Corporation. Inoltre, durante il suo soggiorno in Spagna, ha acquisito il titolo di insegnante di yoga e meditazione.

Chi è Miriam Falco: la carriera dell’attivista

Parallelamente agli studi, Falco ha sempre mostrato un impegno costante nell’ambito delle ONG e delle associazioni no-profit. La sua dedizione la porta oggi a ricoprire il ruolo di capo-area Mediazione presso il giornale culturale milanese “Lo Sbuffo”, dove supervisiona le sezioni Attualità e Società.

Nell’ambito editoriale, Falco ha contribuito alla pubblicazione del volume “L’uomo e l’ecosistema: dal centro urbano alla sfida del rewilding” con la casa editrice Graphe Edizioni.