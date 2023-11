Il mondo del lavoro sta cambiando rapidamente. L’automazione e l’intelligenza artificiale stanno rendendo obsoleti molti lavori esistenti, mentre parallelamente nascono nuove professioni per risolvere problemi nuovi o vecchi in modo innovativo. Per rimanere al passo con i tempi e avere successo nel 2024, è importante conoscere le professioni emergenti e le competenze richieste.

In questo articolo analizzeremo alcune delle carriere più promettenti nei prossimi anni, in settori come la tecnologia, la sostenibilità, la salute e il marketing. Per ogni professione esamineremo le mansioni principali, la formazione necessaria e le soft skills richieste.

Sviluppatore di realtà aumentata e virtuale

La realtà aumentata e virtuale sta rivoluzionando settori come l’intrattenimento, la vendita al dettaglio, la didattica e la produzione industriale. Ci sarà un’enorme richiesta di esperti in grado di progettare e sviluppare applicazioni AR e VR.

I developer AR/VR creano ambienti digitali immersivi e sovrappongono contenuti virtuali al mondo reale. Devono padroneggiare linguaggi di programmazione come C++ e framework come metodologia agile e scrum. Oltre alle competenze tecniche, questi professionisti devono possedere creatività e capacità comunicative.

Per diventare sviluppatore AR/VR una volta erano richieste lauree in informatica o ingegneria, ma adesso è molto comune per queste figure formarsi senza passare necessariamente dall’università attraverso corsi privati. L’apprendistato presso uno studio di produzione può fornire esperienza preziosa.

Consulente per la sostenibilità

La sostenibilità ambientale è una priorità sia per i governi che per le aziende. C’è molta richiesta di esperti in grado di aiutare organizzazioni e imprese a ridurre il proprio impatto, risparmiare risorse e raggiungere obiettivi “verdi” e rispettare gli ambiziosi obiettivi dell’Unione Europea.

I consulenti per la sostenibilità conducono audit ambientali, propongono soluzioni tecnologiche eco-compatibili e creano piani per migliorare l’efficienza e ridurre gli sprechi. Devono possedere conoscenze scientifiche, capacità analitiche e competenze comunicative per rapportarsi con le aziende e gli stakeholder.

Questa professione richiede una laurea in materie ambientali, ingegneria o economia, anche se i percorsi stanno diventando sempre più flessibili. Stage presso società di consulenza danno un vantaggio competitivo.

Consulente di cybersecurity

I crimini informatici sono una minaccia crescente. Aziende e organizzazioni hanno bisogno di professionisti qualificati per proteggere dati e sistemi.

I consulenti di cybersecurity valutano i rischi, propongono contromisure tecnologiche e formano il personale. Monitorano le reti per identificare vulnerabilità, indagano su eventuali attacchi e sviluppano piani di risposta.

Sono richieste ottime capacità analitiche e conoscenze tecniche approfondite. Lauree in informatica o ingegneria informatica sono consigliate, qui forse più che in altri campi dell’informatica.

Analista di big data

Il valore strategico dei dati per aziende e organizzazioni cresce di giorno in giorno. Analisti qualificati sono necessari per estrarre informazioni da grandi volumi di dati eterogenei.

Gli analisti di big data creano processi di raccolta, organizzano database e li interrogano utilizzando linguaggi come Python e SQL. Costruiscono modelli predittivi applicando tecniche di machine learning e intelligenza artificiale.

In questo casa la laurea in statistica o informatica è sempre meno necessaria, vista la relativa semplicità di moltissimi strumenti di elaborazione dati (compreso lo stesso chatGPT)

Graphic recorder

Una nuova tendenza, che non occuperà milioni di persone, ma può essere interessante per profili ibridi e creativi, è quella del “graphic recorder”. I graphic recorder creano illustrazioni dal vivo di presentazioni, riunioni e conferenze per sintetizzare idee e stimolare la creatività.

Questi professionisti ascoltano attentamente i discorsi, colgono concetti chiave ed elementi narrativi e li trasformano rapidamente in immagini accattivanti, servendosi di diversi stili e tecniche.

Per diventare graphic recorder sono necessarie ottime capacità di visual thinking e disegno manuale, con una formazione artistica o in design. Contano molto anche capacità di comunicazione e pensiero critico.

Il futuro appartiene ai curiosi

Le professioni del futuro richiedono una combinazione di hard skills tecniche e soft skills come creatività, pensiero critico e intelligenza emotiva.

In un mercato del lavoro che cambia velocemente, la curiosità e la voglia di apprendere continuamente nuove competenze farà la differenza. Per avere successo nel 2024 e negli anni a venire sarà indispensabile coltivare queste qualità.